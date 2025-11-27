Si sufres de sequedad en los ojos, echa un vistazo a estas lágrimas artificiales

La calefacción causa sequedad ocular frecuente. El aire seco provoca irritación, sensación de arenilla y fatiga visual, especialmente en los meses fríos o en ... oficinas climatizadas. Para combatir estas molestias, las lágrimas artificiales han evolucionado, ofreciendo fórmulas específicas que hidratan y protegen la superficie ocular.

Los productos descritos en este artículo están formulados para hidratar y proteger la superficie ocular, y pueden utilizarse de forma puntual o continuada según las indicaciones.

SOLUCIÓN DE LAVADO OCULAR ACUAISS

Acuaiss Solución de Lavado Ocular es un producto con fórmula de ácido hialurónico que limpia e hidrata los ojos. Viene en un formato de 360 ml con bañera oftálmica para una aplicación higiénica. Su composición biocompatible y pH equilibrado están diseñados para proteger los ojos sensibles, evitando irritaciones y contribuyendo a la salud ocular.

GEL OCULAR HIDRATANTE ACUAISS

Diseñado con una textura de gel fluida, Acuaiss DUAL GEL combina ácido hialurónico al 0,3% e hidroxietilcelulosa para ofrecer hidratación prolongada y sensación de frescor. Su fórmula multidosis de 10 ml proporciona alivio intenso frente a la sequedad ocular moderada o severa, manteniendo la superficie ocular confortable y protegida sin provocar visión borrosa.

GOTAS OCULARES HIDRATANTES DE GENERIC

Con una fórmula enriquecida con hialuronato de sodio al 0,2%, este colirio ofrece hidratación avanzada y alivio inmediato para ojos secos y sensibles. El formato de dos frascos de 10 ml proporciona una solución práctica y duradera. Su textura viscoelástica mejora la lubricación ocular, contribuyendo a mantener el confort y la frescura durante todo el día.

LÁGRIMAS ARTIFICIALES EYE DISCOVER PARA OJOS SECOS

Estas lágrimas artificiales contienen ácido hialurónico al 0,2% y glicerina, que contribuyen a la hidratación y alivio ocular. El formato multidosis de 2 x 15 ml permite aplicaciones frecuentes. La fórmula incluye electrolitos esenciales que ayudan a mantener la estabilidad de la película lagrimal.

GOTAS HIDRATANTES SENTI2 PARA OJOS SECOS

Senti2 Gotas Hidratantes contiene ácido hialurónico al 0,2%. Su fórmula está desarrollada para mantener la película lagrimal estable y proteger los tejidos oculares. Este producto es adecuado para el cuidado diario de los ojos. El envase de 10 ml es práctico para transportar y su textura ligera facilita su aplicación.

BIOTRUE HIDRATANTES PARA OJOS SECOS

Biotrue es un producto monodosis sin conservantes diseñado para el cuidado ocular. Contiene un 0,2% de ácido hialurónico, que proporciona hidratación y reduce la irritación ocular. Es compatible con lentes de contacto, lo que permite una visión clara y confort.

GOTAS HUMECTANTES DE FARLINE OPTICA

Con ácido hialurónico de alto peso molecular, estas gotas humectantes de FARLINE OPTICA crean una película hidratante y protectora sobre la superficie ocular. El formato de 15 ml es compatible con lentes de contacto. Su acción proporciona alivio prolongado frente a la sequedad, ayudando a mantener la sensación de confort y frescura en los ojos durante más tiempo.

EYE DISCOVER HIDRATANTE PARA OJOS SECOS

Presentado en monodosis sin conservantes, EYE DISCOVER combina ácido hialurónico e hidroxietilcelulosa para lograr una hidratación ocular inmediata y prolongada. Su fórmula proporciona frescor y lubricación, ayudando a mantener el confort visual sin visión borrosa. Estas lágrimas artificiales están diseñadas para ojos sensibles y son compatibles con todo tipo de lentes de contacto.

GOTAS OCULARES AZULES DE INNOXA LABORATOIRES

Formulado con trehalosa, aguas vegetales y azul de metileno, este colirio de INNOXA Laboratoires ofrece una loción ocular sin conservantes que hidrata y aporta luminosidad. Su acción ayuda a reducir el enrojecimiento y la fatiga ocular, proporcionando una sensación de frescor y blancura en la esclerótica. Presentación de 10 ml fabricada en Francia.

GOTAS HIDRATANTES PARA LENTES DE CONTACTO BLINK

Con una fórmula suave y eficaz, las gotas hidratantes Blink Contacts están formuladas para hidratar los ojos secos y cansados. El frasco de 10 ml está diseñado para usuarios de lentes de contacto, permitiendo su aplicación sin retirar las lentillas. Su composición contribuye a mantener la hidratación ocular tras cada aplicación.