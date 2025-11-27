Si sufres de sequedad en los ojos, echa un vistazo a estas lágrimas artificiales

BienestarSi sufres de sequedad en los ojos, echa un vistazo a estas lágrimas artificiales
Las lágrimas artificiales alivian la sequedad ocular provocada por la calefacción, mantienen la hidratación y ayudan a reducir la irritación en ambientes secos, pero no todas ofrecen la misma duración ni sensación de frescor.
Redacción De Tiendas
Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:06
La calefacción causa sequedad ocular frecuente. El aire seco provoca irritación, sensación de arenilla y fatiga visual, especialmente en los meses fríos o en ... oficinas climatizadas. Para combatir estas molestias, las lágrimas artificiales han evolucionado, ofreciendo fórmulas específicas que hidratan y protegen la superficie ocular.
Los productos descritos en este artículo están formulados para hidratar y proteger la superficie ocular, y pueden utilizarse de forma puntual o continuada según las indicaciones.
Newsletter
SOLUCIÓN DE LAVADO OCULAR ACUAISS
Acuaiss Solución de Lavado Ocular es un producto con fórmula de ácido hialurónico que limpia e hidrata los ojos. Viene en un formato de 360 ml con bañera oftálmica para una aplicación higiénica. Su composición biocompatible y pH equilibrado están diseñados para proteger los ojos sensibles, evitando irritaciones y contribuyendo a la salud ocular.
GEL OCULAR HIDRATANTE ACUAISS
Diseñado con una textura de gel fluida, Acuaiss DUAL GEL combina ácido hialurónico al 0,3% e hidroxietilcelulosa para ofrecer hidratación prolongada y sensación de frescor. Su fórmula multidosis de 10 ml proporciona alivio intenso frente a la sequedad ocular moderada o severa, manteniendo la superficie ocular confortable y protegida sin provocar visión borrosa.
GOTAS OCULARES HIDRATANTES DE GENERIC
Con una fórmula enriquecida con hialuronato de sodio al 0,2%, este colirio ofrece hidratación avanzada y alivio inmediato para ojos secos y sensibles. El formato de dos frascos de 10 ml proporciona una solución práctica y duradera. Su textura viscoelástica mejora la lubricación ocular, contribuyendo a mantener el confort y la frescura durante todo el día.
LÁGRIMAS ARTIFICIALES EYE DISCOVER PARA OJOS SECOS
Estas lágrimas artificiales contienen ácido hialurónico al 0,2% y glicerina, que contribuyen a la hidratación y alivio ocular. El formato multidosis de 2 x 15 ml permite aplicaciones frecuentes. La fórmula incluye electrolitos esenciales que ayudan a mantener la estabilidad de la película lagrimal.
GOTAS HIDRATANTES SENTI2 PARA OJOS SECOS
Senti2 Gotas Hidratantes contiene ácido hialurónico al 0,2%. Su fórmula está desarrollada para mantener la película lagrimal estable y proteger los tejidos oculares. Este producto es adecuado para el cuidado diario de los ojos. El envase de 10 ml es práctico para transportar y su textura ligera facilita su aplicación.
BIOTRUE HIDRATANTES PARA OJOS SECOS
Biotrue es un producto monodosis sin conservantes diseñado para el cuidado ocular. Contiene un 0,2% de ácido hialurónico, que proporciona hidratación y reduce la irritación ocular. Es compatible con lentes de contacto, lo que permite una visión clara y confort.
GOTAS HUMECTANTES DE FARLINE OPTICA
Con ácido hialurónico de alto peso molecular, estas gotas humectantes de FARLINE OPTICA crean una película hidratante y protectora sobre la superficie ocular. El formato de 15 ml es compatible con lentes de contacto. Su acción proporciona alivio prolongado frente a la sequedad, ayudando a mantener la sensación de confort y frescura en los ojos durante más tiempo.
EYE DISCOVER HIDRATANTE PARA OJOS SECOS
Presentado en monodosis sin conservantes, EYE DISCOVER combina ácido hialurónico e hidroxietilcelulosa para lograr una hidratación ocular inmediata y prolongada. Su fórmula proporciona frescor y lubricación, ayudando a mantener el confort visual sin visión borrosa. Estas lágrimas artificiales están diseñadas para ojos sensibles y son compatibles con todo tipo de lentes de contacto.
GOTAS OCULARES AZULES DE INNOXA LABORATOIRES
Formulado con trehalosa, aguas vegetales y azul de metileno, este colirio de INNOXA Laboratoires ofrece una loción ocular sin conservantes que hidrata y aporta luminosidad. Su acción ayuda a reducir el enrojecimiento y la fatiga ocular, proporcionando una sensación de frescor y blancura en la esclerótica. Presentación de 10 ml fabricada en Francia.
GOTAS HIDRATANTES PARA LENTES DE CONTACTO BLINK
Con una fórmula suave y eficaz, las gotas hidratantes Blink Contacts están formuladas para hidratar los ojos secos y cansados. El frasco de 10 ml está diseñado para usuarios de lentes de contacto, permitiendo su aplicación sin retirar las lentillas. Su composición contribuye a mantener la hidratación ocular tras cada aplicación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión