Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Textil

No te pierdas estos cojines con relleno: algunos pueden personalizarse con fotos y textos

Descubre cojines con relleno incluido: personalizables, resistentes y perfectos para renovar sofás, camas o habitaciones infantiles. ¡Compra ahora!

Redacción De Tiendas

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:41

Aporte personalidad y comodidad a cualquier rincón del hogar con cojines que incluyen su propio relleno. Estos accesorios ahorran tiempo al eliminar la necesidad ... de buscar fundas y almohadillas por separado. Encuentre opciones en diferentes tamaños, materiales y estilos para salones modernos, dormitorios infantiles o espacios clásicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  5. 5 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  6. 6

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  7. 7 Aemet activa el aviso rojo por «lluvias torrenciales» en Huelva: la Junta pide «evitar desplazamientos»
  8. 8 Colapso en la A-7 con diez kilómetros de atascos desde La Cala del Moral por la avería de un camión
  9. 9 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  10. 10 Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur No te pierdas estos cojines con relleno: algunos pueden personalizarse con fotos y textos

No te pierdas estos cojines con relleno: algunos pueden personalizarse con fotos y textos