Con estas fundas nórdicas para camas de 150 cm no querrás salir de la cama

El cambio de funda nórdica puede transformar el ambiente de cualquier dormitorio, aportando un aire renovado y una sensación de confort inmediata. Las fundas ... nórdicas para camas de 150 cm que se presentan en este artículo ofrecen distintas soluciones que combinan practicidad y estilo, pensadas para quienes valoran la comodidad sin renunciar a un diseño atractivo. Los materiales predominantes en esta selección son microfibras de alta calidad, que destacan por su suavidad, facilidad de mantenimiento y resistencia al uso diario.

La variedad de estampados y colores abarca desde diseños geométricos modernos hasta motivos botánicos y tonos neutros, adaptándose tanto a ambientes clásicos como contemporáneos.

Newsletter

JUEGO DE CAMA BLANCO UTOPIA BEDDING

Ampliar

El juego de cama está confeccionado en microfibra cepillada de alta calidad. Este conjunto incluye una funda nórdica, una sábana bajera ajustable y dos fundas de almohada. La microfibra cepillada es suave, cálida, resistente al encogimiento y a la decoloración, y su diseño transpirable contribuye a un sueño cómodo.

FUNDA NÓRDICA DE MICROFIBRA TODOCAMA

Ampliar

Confeccionada en microfibra cepillada, esta funda nórdica Todocama destaca por su suavidad y acabado de calidad premium. El sistema de bolsillo mantiene el edredón en su sitio y facilita el enfundado. Resiste el encogimiento y la pérdida de color, permitiendo lavados frecuentes sin perder su aspecto, y está fabricada íntegramente en España.

FUNDA NÓRDICA GEOMÉTRICA DE DREAMZIE

Ampliar

El juego de funda nórdica Dreamzie para cama de 150 cm cuenta con un estampado geométrico reversible que aporta versatilidad al dormitorio. Está fabricado en microfibra con certificación Oeko-Tex. Incluye una cremallera camuflada y sujeciones internas para mantenerlo en su lugar. Es fácil de cuidar, ya que se puede lavar a 40ºC.

JUEGO DE FUNDA NÓRDICA AZUL MARINO UTOPIA BEDDING

Ampliar

Con acabado en azul marino, este juego de funda nórdica de Utopia Bedding para cama de 150 cm está confeccionado en microfibra cepillada suave, resistente a las arrugas y a la decoloración. El cierre de cremallera facilita el cambio del edredón y las fundas de almohada a juego completan el conjunto, aportando durabilidad y comodidad en el uso diario.

JUEGO DE FUNDA NÓRDICA GRIS CON RAYAS DE AMAZON BASICS

Ampliar

El set de Amazon Basics en microfibra tiene una textura ultrasuave y un diseño de rayas gris oscuro. Incluye cierre de broches y lazos internos para mantener el edredón en su lugar. Es lavable a máquina y presenta resistencia a las arrugas y al encogimiento. Cuenta con certificación Oeko-Tex, que garantiza la seguridad y el respeto ambiental en los textiles.

JUEGO DE FUNDA NÓRDICA CONTEMPORÁNEO DE H HANSEL HOME

Ampliar

El juego de funda nórdica H HANSEL HOME incluye una funda de edredón, una bajera y dos fundas de almohada, todo confeccionado en microfibra suave y transpirable. La microfibra proporciona suavidad y es fácil de cuidar, lo que contribuye a un descanso cómodo. Su diseño en gris se adapta a diferentes estilos de dormitorio, ofreciendo funcionalidad y estética.

FUNDA NÓRDICA BOTÁNICA DE TOKOKIMO

Ampliar

Gracias a su diseño reversible, la funda nórdica Tokokimo de microfibra presenta un estampado botánico en gris y blanco que aporta frescura visual al dormitorio. Incorpora cremallera oculta y lazos en las esquinas para una fijación sencilla y segura. El tejido ultrasuave, ligero y transpirable facilita el mantenimiento y contribuye a un descanso confortable durante todo el año.

JUEGO DE FUNDA NÓRDICA BLANCO DE BEDSURE

Ampliar

Con tejido de microfibra de poliéster, este juego de funda nórdica Bedsure ofrece suavidad extra y ligereza para el descanso. El cierre de cremallera facilita el uso diario, mientras los lazos interiores mantienen el edredón en su sitio. Su certificación Oeko-Tex y la resistencia al desgaste garantizan durabilidad y confort en cualquier estación del año.

FUNDA NÓRDICA DECORATIVA DE JEMIIPEE

Ampliar

Presenta un diseño botánico dorado sobre microfibra suave, este juego de funda nórdica Jemiipee incluye cierre de cremallera invisible y lazos en las esquinas para una fijación segura. El tejido resistente al encogimiento y fácil de mantener garantiza durabilidad y un aspecto elegante, aportando un toque decorativo actual a cualquier dormitorio. Incluye dos fundas de almohada a juego.