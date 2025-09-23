Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Decoración

Optimiza tu dormitorio con estilo y funcionalidad con este armario vestidor abierto

El duehome Armario Vestidor Model Nitza destaca por su diseño minimalista y reversible, ofreciendo una solución funcional y estética para optimizar el espacio en dormitorios modernos.

Redacción De Tiendas

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:03

El duehome Armario Vestidor Model Nitza se presenta como una solución práctica y elegante para quienes buscan optimizar el espacio en dormitorios o ... vestidores modernos. Destaca por su diseño minimalista y reversible, con un acabado en blanco Artik y detalles en madera natural que aportan luminosidad y un toque actual a cualquier ambiente. Con unas dimensiones de 190 cm de largo, 187 cm de alto y solo 40 cm de fondo, este armario abierto es ideal para habitaciones donde cada centímetro cuenta, permitiendo una organización eficiente sin recargar el espacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  6. 6 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  7. 7 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  8. 8

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  9. 9 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  10. 10 Andalucía arranca la campaña de vacunación de la gripe: estas son las fechas y grupos de riesgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Optimiza tu dormitorio con estilo y funcionalidad con este armario vestidor abierto

Optimiza tu dormitorio con estilo y funcionalidad con este armario vestidor abierto