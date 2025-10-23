No te pierdas esta selección de sartenes antiadherentes para placas de inducción

CocinaNo te pierdas esta selección de sartenes antiadherentes para placas de inducción
Descubre las mejores sartenes antiadherentes para inducción: ecológicas, apilables y sets completos. Elige la ideal para tu cocina.
Redacción De Tiendas
Jueves, 23 de octubre 2025, 09:24
Las sartenes diseñadas para placas de inducción garantizan una cocción uniforme y eficiente. Los modelos actuales utilizan materiales como aluminio fundido o forjado, ... que distribuyen el calor de manera homogénea y evitan puntos fríos. El recubrimiento antiadherente permite cocinar con menos aceite y facilita la limpieza, lo que resulta en una experiencia culinaria más saludable y placentera.
La selección incluye opciones económicas y de precio medio. Hay modelos básicos para uso diario, sets familiares y baterías completas, adaptados a distintas necesidades. Las sartenes se caracterizan por su durabilidad, facilidad de uso y versatilidad, lo que las hace indispensables en cualquier hogar.
SARTÉN ANTIADHERENTE PRIOR DE BRA
Diseñada en aluminio fundido, la sartén BRA Prior de 18 cm combina resistencia y ligereza en un formato manejable. Su recubrimiento tricapa Innovations, completamente libre de PFOA, permite cocinar sin que los alimentos se adhieran y facilita la limpieza, incluso en lavavajillas. El mango ergonómico incorpora silicona para un agarre seguro y cómodo.
Este modelo se adapta a cualquier tipo de cocina, incluidas las de inducción, y distribuye el calor de forma uniforme gracias a su base de 5,5 mm. .
JUEGO DE SARTENES DE ALUMINIO FORJADO BRA
Más que un simple menaje, este set de tres sartenes BRA combina aluminio forjado resistente y recubrimiento antiadherente Teflon Innovations sin PFOA. Los tamaños de 18, 22 y 26 cm ofrecen versatilidad para cualquier receta, mientras que el fondo de 4 mm asegura un calentamiento uniforme en todo tipo de cocinas, incluida la inducción.
JUEGO APILABLE CON MANGO EXTRAÍBLE DE TEFAL
El mango desmontable permite pasar del fuego al horno o servir en la mesa sin cambiar de recipiente, optimizando el espacio y reduciendo el número de utensilios necesarios. La tecnología Thermo-signal ayuda a controlar la temperatura, asegurando resultados homogéneos en cualquier tipo de cocina, incluida la inducción. Una solución versátil para quienes valoran funcionalidad y comodidad.
JUEGO APILABLE CON MANGO EXTRAÍBLE TEFAL INGENIO EMOTION
Con su sistema apilable y mango extraíble, el set Tefal Ingenio Emotion lleva la versatilidad a la cocina moderna. Incluye dos sartenes de 22 y 28 cm, un cazo de 18 cm, una guisera de 24 cm y tres accesorios, todos compatibles con inducción, horno y lavavajillas. El revestimiento de titanio 6X, reforzado con cristal ultraduro, resiste el uso diario y facilita la limpieza.
SARTÉN ECOLÓGICA DE MONIX
Fabricada en aluminio forjado reciclado, la sartén Monix Eco Nature de 18 cm apuesta por la sostenibilidad sin renunciar a la calidad. Su recubrimiento cerámico reforzado, libre de PFOA y PTFE, permite cocinar de forma más saludable y favorece una limpieza rápida tras cada uso.
BATERÍA DE COCINA MONIX DENMARK
Gracias a su diseño integral, la batería de cocina Monix Denmark reúne diez piezas elaboradas en aluminio fundido resistente y recubrimiento antiadherente tricapa sin PFOA. Incluye cacerolas, sartenes y cazos de distintos tamaños, además de tapas de cristal y utensilios básicos, adaptándose a cualquier tipo de cocina, incluida la inducción.
