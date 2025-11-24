Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Bienestar

Las mejores plantillas ortopédicas para aliviar el dolor de talón y del arco plantar

Aliviar el dolor de talón y arco plantar es posible con plantillas ortopédicas, pero cada modelo ofrece distintos niveles de soporte, amortiguación y materiales para adaptarse a diferentes actividades y necesidades diarias.

Redacción De Tiendas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:58

El dolor en el talón y el arco plantar puede condicionar la rutina diaria, especialmente en personas que pasan muchas horas de pie o ... realizan actividades deportivas. Las plantillas ortopédicas están diseñadas con materiales como el gel de silicona, el poliuretano o el tejido transpirable para proporcionar soporte y amortiguación en las zonas sensibles del pie. Estos productos ayudan a reducir el impacto al caminar y a distribuir la presión de manera uniforme.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  7. 7 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  8. 8 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  9. 9 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las mejores plantillas ortopédicas para aliviar el dolor de talón y del arco plantar

Las mejores plantillas ortopédicas para aliviar el dolor de talón y del arco plantar