Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Salud

Si tienes fascitis plantar, estas son las plantillas que necesitas para aliviar las molestias

Aliviar el dolor de talón y arco es posible con plantillas específicas para fascitis plantar, pero no todas ofrecen el mismo soporte ni comodidad para quienes pasan muchas horas de pie o practican deporte.

Redacción De Tiendas

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:59

Las plantillas para fascitis plantar se han convertido en una solución accesible para aliviar estas molestias, ofreciendo soporte estructural y amortiguación donde más ... se necesita. Su diseño busca distribuir la presión de manera uniforme y reducir la sobrecarga en la fascia plantar, lo que ayuda a prevenir el empeoramiento del dolor y facilita la recuperación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  8. 8

    El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  9. 9

    Aires de Libertad en Los Asperones
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Si tienes fascitis plantar, estas son las plantillas que necesitas para aliviar las molestias

Si tienes fascitis plantar, estas son las plantillas que necesitas para aliviar las molestias