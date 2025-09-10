Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Plagas

Necesitas esta jeringuilla contra cucarachas con resultado profesional y seguro para plagas domésticas

ECOGEL NOVAR Jeringuilla contra cucarachas destaca por su eficacia profesional y su aplicación precisa, permitiendo eliminar infestaciones de forma segura y prolongada incluso en hogares con mascotas y niños.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:45

La lucha contra las cucarachas en el hogar requiere soluciones eficaces y seguras, y la ECOGEL NOVAR Jeringuilla contra cucarachas se ha consolidado ... como una de las opciones más valoradas entre quienes buscan resultados profesionales sin recurrir a fumigaciones costosas. Este producto destaca por su formato en gel insecticida, presentado en una jeringuilla de 10 gramos, que permite una aplicación precisa incluso en los rincones más difíciles. Una sola gota es capaz de eliminar hasta 50 cucarachas, lo que convierte a este sistema en una herramienta potente y de gran rendimiento para el control de plagas domésticas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  4. 4 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  5. 5 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  6. 6 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  7. 7 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  8. 8 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  9. 9 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Necesitas esta jeringuilla contra cucarachas con resultado profesional y seguro para plagas domésticas

Necesitas esta jeringuilla contra cucarachas con resultado profesional y seguro para plagas domésticas