Controla tus recetas al detalle con la báscula de cocina GRIFEMA y su precisión profesional

La báscula de cocina GRIFEMA GA2002 ofrece precisión y practicidad en la preparación de alimentos. Con una capacidad máxima de 5 kg ... y una precisión de 1 gramo, este modelo presenta un diseño compacto en acero inoxidable y una pantalla LCD retroiluminada en azul, exclusiva en Amazon. Esta combinación facilita la lectura de los datos en cualquier condición de luz y aporta un aspecto moderno a la encimera de la cocina.

Entre las características de la báscula de cocina GRIFEMA se encuentran sus múltiples unidades de medida (gramos, kilogramos, libras, onzas, mililitros y leche/ml), la función de tara automática y el apagado automático tras tres minutos de inactividad, lo que contribuye al ahorro de batería. Su superficie de acero inoxidable es fácil de limpiar y resistente al uso diario, aspectos útiles en hogares donde la cocina es una actividad frecuente. Además, la alerta de sobrepeso y la indicación de batería baja ayudan a evitar errores en el pesado de ingredientes.

Gracias a su peso ligero (270 g) y dimensiones reducidas, la báscula de cocina GA2002 GRIFEMA se adapta a cualquier espacio y resulta cómoda de guardar. Es una herramienta fiable para la medición precisa en diversas actividades culinarias, donde cada gramo cuenta para lograr resultados consistentes.

