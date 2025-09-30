Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Tecnología en el hogar

Descubre la aspiradora de mano Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction para líquidos y sólidos

El Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 V Hand combina potencia, autonomía y versatilidad para facilitar la limpieza de sólidos y líquidos tanto en casa como en el coche.

Redacción De Tiendas

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:48

El Cecotec Aspirador de Mano Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 V Hand destaca como una opción versátil para quienes buscan limpiar tanto sólidos ... como líquidos, sin las limitaciones de los cables. Gracias a su potencia y su sistema ExtremeSuction Technology con batería de 22,2 V, este modelo ofrece una succión eficaz, suficiente para eliminar la suciedad habitual del hogar y del coche. Su diseño ligero, de apenas 1,92 kg, facilita el uso en espacios reducidos y superficies variadas, convirtiéndolo en una herramienta práctica para limpiezas rápidas y eficaces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  4. 4 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  5. 5

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  7. 7

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  8. 8 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  9. 9 Sanidad retira tres cremas cosméticas por posibles riesgos para la salud
  10. 10 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Descubre la aspiradora de mano Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction para líquidos y sólidos

Descubre la aspiradora de mano Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction para líquidos y sólidos