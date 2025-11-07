El espacio ya no será excusa: Entrena en casa la cinta plegable DrumFit WayHome 1200 de Cecotec

La cinta de correr plegable DrumFit WayHome 1200 Sprint Cecotec ha ganado protagonismo, ya que entrenar en casa es una opción cada vez ... más elegida por quienes no quieren renunciar a un equipo funcional y compacto. Este modelo destaca por su motor de 600 W, que permite alcanzar velocidades de hasta 12 km/h, adaptándose tanto a rutinas suaves como a entrenamientos más exigentes. La superficie de carrera de 100x40 cm proporciona estabilidad y comodidad, algo que no siempre se encuentra en cintas plegables de gama similar.

Diseño ultracompacto Uno de los puntos fuertes de esta cinta de correr Cecotec es su diseño ultracompacto, que facilita su almacenamiento tras el uso gracias al sistema de plegado horizontal. Con tan solo 20 cm de altura una vez plegada, se convierte en una opción práctica para viviendas con espacio limitado.

El panel de control LCD, sencillo pero completo, permite monitorizar velocidad, tiempo, distancia y calorías, mientras que los 12 programas predefinidos ofrecen variedad y personalización en los entrenamientos diarios.

La cinta de correr plegable DrumFit WayHome 1200 Sprint Cecotec destaca en el segmento doméstico gracias a una combinación de características que priorizan la funcionalidad y la comodidad. Su motor de 600 W permite una velocidad ajustable entre 1 y 12 km/h, rango superior al de muchas cintas plegables de gama similar, lo que ofrece una mayor adaptabilidad a distintos perfiles de usuario, desde principiantes hasta quienes buscan entrenamientos más intensos. Esta versatilidad es especialmente útil para familias o usuarios que desean progresar en su rutina sin necesidad de cambiar de equipo.

Uno de los puntos clave es la superficie de carrera de 100x40 cm, que proporciona mayor estabilidad y amplitud en la zancada en comparación con otros modelos compactos que suelen sacrificar espacio para ahorrar tamaño. El sistema de plegado horizontal ultracompacto permite guardar la cinta en apenas 20 cm de altura, facilitando su almacenamiento en pisos pequeños o espacios polivalentes.

CINTA DE CORRER PLEGABLE CECOTEC DRUMFIT WAYHOME 1200