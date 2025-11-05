Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Bienestar

Estos pedales estáticos son perfectos para ejercitar la movilidad a cualquier edad

Opciones sencillas para ejercitarse en casa sin esfuerzo, pensadas para quienes buscan mantener la movilidad y la salud sin complicaciones ni aparatos voluminosos.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:05

La movilidad y la actividad física son aspectos fundamentales para el bienestar de las personas mayores, especialmente cuando se busca ejercitarse en casa sin ... complicaciones. Los pedales estáticos han evolucionado para ofrecer opciones accesibles que encajan en cualquier espacio y se adaptan a diferentes necesidades, desde modelos eléctricos con control remoto hasta versiones compactas y ligeras que se pueden usar tanto en las piernas como en los brazos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  9. 9

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estos pedales estáticos son perfectos para ejercitar la movilidad a cualquier edad

Estos pedales estáticos son perfectos para ejercitar la movilidad a cualquier edad