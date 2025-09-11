Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Zenet, Luis Tosar, Elvira Navarro y Niño de Elche, en la nueva temporada de La Malagueta

El centro cultural de la Diputación se extiende por primera vez a otros municipios de la provincia con el ciclo Filosofía Ambulante

SUR

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:22

Zenet, Luis Tosar, Niño de Elche, Margarita Aizpuru, Elvira Navarro y Rubén Amón, entre muchos otros, apuntalan la programación del centro cultural La Malagueta para ... la recta final del año; una agenda que, por primera vez, se extenderá a otros municipios de la provincia a través del proyecto Filosofía Ambulante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  4. 4 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  5. 5 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  6. 6 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  7. 7

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  8. 8 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  9. 9 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  10. 10 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Zenet, Luis Tosar, Elvira Navarro y Niño de Elche, en la nueva temporada de La Malagueta

Zenet, Luis Tosar, Elvira Navarro y Niño de Elche, en la nueva temporada de La Malagueta