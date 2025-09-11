Zenet, Luis Tosar, Elvira Navarro y Niño de Elche, en la nueva temporada de La Malagueta

Zenet, Luis Tosar, Niño de Elche, Margarita Aizpuru, Elvira Navarro y Rubén Amón, entre muchos otros, apuntalan la programación del centro cultural La Malagueta para ... la recta final del año; una agenda que, por primera vez, se extenderá a otros municipios de la provincia a través del proyecto Filosofía Ambulante.

Con la dirección de Cristina Consuegra, el nuevo ciclo del centro de la Diputación pone el foco en los saberes que resisten en las plazas de los pueblos de la mano de filósofos y pensadores. Remedios Zafra, Marga Sánchez, Jesús Montiel y Niño de Elche dialogarán con jóvenes menores de 30 años y mayores de 60 años en encuentros en Málaga (7 de octubre), Ardales (23 de octubre), Archidona (24 de octubre) y Cuevas de San Marcos (11 de noviembre). El objetivo, como resaltó el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, es «seguir la estela« de la experiencia iniciada con La Térmica y tender puentes entre Málaga y la provincia.

Ampliar Antonio Javier López, director de La Térmica y La Malagueta, y el diputado de Cultura con organizadores de los ciclos.

Ya en la capital vuelve Málaga, ida y vuelta, el ciclo organizado por diario SUR junto a La Malagueta para conocer en las distancias cortas a malagueños destacados y reconocidos a nivel nacional. Esta temporada tendrá como protagonista a Zenet. La periodista Regina Sotorrío charlará con el cantante y actor el 2 de diciembre (19.00 horas), en un encuentro cercano e informal en el que avanzará sus nuevos proyectos (su próximo disco es inminente) y repasará su trayectoria. Una carrera con múltiples facetas que van más allá de su inconfundible voz y de su participación en películas y series de televisión: Zenet también es pintor y terapeuta contra las adicciones.

En total, son 14 los ciclos que integran el cartel de La Malagueta , además de cuatro eventos y la exposición 'Ficciones. Poéticas y narrativas detrás de una cámara', que mostrará a partir del 18 de septiembre una cuidada selección de trabajos de artistas como Francisco Aguilar, Alba Blanco, Laura Brinckmann, David Burbano o Carlos Canal.

La periodista Ana Pérez-Bryan continúa con el ciclo Historias de Málaga: el 24 de septiembre, 'Obispos que marcaron una época (y sus calles): Armengual de la Mota y Molina Lario'; el 8 de octubre, '¡A la cárcel y a la horca! Así eran los castigos y ajusticiamientos en la Málaga del 'ojo por ojo''; y el 4 de noviembre, 'La tragedia de la fragata Gneisenau: un naufragio grabado a fuego en la ciudad', con motivo del 125 aniversario de este suceso.

En Club de Lectura, Vicente Luis Mora coordina el abordaje de la segunda parte de 'Don Quijote' (6 de octubre), 'Siete Casas Vacías' (3 de noviembre) y 'Noches Blancas' (3 de diciembre); en Pensamiento Político, Manuel Arias Maldonado tendrá como invitado a Rafael Jiménez Asensio (24 de octubre); en Entre Líneas, Txema Martín estará acompañado por Marcos Giralt Torrente (15 de octubre), Elvira Navarro (5 de noviembre) y Julio Llamazares (25 de noviembre); en Demasiado Humanos, José Antonio Trujillo hará lo propio con Higinio Marín (23 de septiembre), Nuria Richart (23 de octubre) y Maite Rico (27 de noviembre); y en Vida Pública, Luis Alegre trae al actor Luis Tosar el 20 de octubre.

En Vivir con Filosofía, el ciclo propuesto por José Carlos Ruiz acoge a Joan-Carles Melich el 25 de septiembre y a Rubén Amón el 27 de octubre, mientras que en Una por Una es María Navarro quien trae a Ana Castaño el 12 de noviembre. En Conexiones Creativas, Tecla Lumbreras contará con Margarita Aizpuru el 22 de octubre y con Francisco Carpio el 18 de noviembre.

Alfredo Taján, coordinador de Correspondencias, estará acompañado por Antonio Álvarez de la Rosa el 14 octubre y por Jorge Freire el 17 de noviembre; mientras que Alfredo Tucci, en Oriente en Occidente, charlará con el Dr. Manuel Paz Yepes (30 de septiembre), Vicente Laparra (9 de octubre) y José Miguel Gaona (26 de noviembre).

En el capítulo de eventos, el centro cultural La Malagueta acogerá la entrega de premios Elgar el 22 de septiembre; la presentación del libro 'La mente enfocada', de Félix Torán, el 17 de octubre; el octavo Festival de Filosofía, del 20 al 22 noviembre, y 'En escena', el 28 de noviembre, con Álvaro Pérez y Pape Labraca como invitados.