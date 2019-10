Videoanálisis de Call of Duty Mobile El título de Activision se erige en su primera semana como rey de los juegos móviles, destronando a Fortnite o Mario Kart Tour. JON SEDANO Málaga Lunes, 14 octubre 2019, 00:23

Call of Duty se convierte en rey de los juegos móviles con su nueva entrega. Desarrollada por Activision y el estudio del gigante chino Tencent, la propuesta incluye un Battle Royale y numerosos modos de juego, así como varios mapas. Con un sistema Free To Play (gratuito pero con micropagos), Call of Duty Mobile ha conseguido que más de 100 millones de personas se descarguen su juego en iOS o Android en la primera semana, relegando así del éxito a títulos como Fortnite o Mario Kart Tour.

Descubre qué ofrece este shooter multijugador para móviles a través del análisis en formato vídeo que le hemos dedicado.