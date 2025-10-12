Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos activistas de Futuro Vegetal manchan con pintura el cuadro de Colón en el Museo Naval. Futuro Vegetal

Vandalizan un cuadro de Colón en el Museo Naval en protesta por el Día de la Hispanidad

Activistas de Futuro Vegetal han arrojado pintura roja y biodegradable sobre la obra, que muestra al descubridor recibiendo un homenaje de los indígenas

C. P. S.

Domingo, 12 de octubre 2025, 16:38

Dos activistas del movimiento de desobediencia civil no violenta Futuro Vegetal han arrojado este domingo pintura roja biodegradable sobre un cuadro de Cristóbal Colón expuesto ... en el Museo Naval de Madrid, en un acto de protesta por la celebración de la Fiesta Nacional y para denunciar «el actual neocolonialismo extractivista que explota sus recursos naturales». Las activistas vandalizaron la obra durante el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, que ha discurrido por el Paseo del Prado, donde justamente se encuentra el Museo Naval.

