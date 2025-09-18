La top model 'curvy' malagueña Lidia Santos, nueva camarera de 'First Dates'

El restaurante más famoso de la televisión española, donde Cupido aspira a tirar sus flechas y cocinar el amor, tendrá desde ahora acento malagueño. La ... top curvy internacional Lidia Santos acaba de fichar por Cuatro para sumarse a la plantilla de First Dates. Su papel en el popular 'dating show' será el mismo que ha jugado Laura Boado en los últimos meses: recibir a los solteros, acompañarsles hasta la mesa y ser partícipe -y cómplice- de sus primeras impresiones.. Como ha informado Mediaset, la modelo -nacida en Benalmadena- ya está inmersa en las grabaciones de las nuevas entregas de esta temporada junto a Carlos Sobera, Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

«Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Y, sobre todo, espero divertirme mucho y que el público pueda verme en una faceta diferente a la que ya conocen de mí», ha declarado la malagueña. No es su primera vez en la pequeña pantalla. En 2019 Lidia viajó a Honduras para participar en Supervivientes, experiencia que le marcó profundamente. «Aquello me enseñó a valorar lo que tengo al alcance de la mano. Pasé mucha hambre y fue duro», admite. Tras 5 semanas en la isla fue expulsada del reality, en el que intentó pasar desapercibida, «no quería ningún salseo que pudiera poner en peligro mi profesión», recalca.

La televisión siempre le ha atraído, aunque su trayectoria profesional ha ido siempre paralela a su gran pasión, la moda. Apenas tenía tres añitos y ya posaba erguida con los brazos en jarra muy sonriente. «Aunque suene típico, lo llevaba dentro. Le robaba los tacones a mi madre y me ponía a desfilar», confiesa. Lo que no imaginaba por entonces es que en 2011, con 19 años, se coronaría Miss Málaga y en 2013 primera finalista de Miss Universo España.

En esta última década Santos ha vivido en Milán o Londres y ha ejercido de modelo por los cinco continentes desfilando en las Fashion Weeks más importantes

Hoy, a sus 32 años, puede presumir de haber trabajado para grandes marcas como Guess. Además, ha hecho campañas para el Corte inglés, MediaMarkt o Woman Secret (junto a Elsa Pataky). En esta última década Santos ha vivido en Milán o Londres y ha ejercido de modelo por los cinco continentes: desde París a Italia, Alemania, Holanda, Turquía, Bangkok, Sudáfrica, Mexico, Chicago o Nueva York. Ha hecho editoriales para Polo Ralph Lauren y ha pisado las Fashion Weeks más importantes de la mano de Custo Barcelona, Ángel Schlesser, Dolores Cortés, Lola Casademunt, Ágatha Ruiz de la Prada, Francis Montesinos, Pronovias o Laura Sánchez.

Pese a haber recorrido medio mundo desde que dejó su Benalmádena natal con 20 años, Santos lleva a Málaga siempre por bandera. «Vivo en Madrid pero soy de Málaga y presumo de ello. Toda mi familia es de aquí», destacó en una entrevista a SUR.

Preguntada por lo que significa para ella formar parte del staff de First Dates, admite que «muchísimo». «Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria es muy especial. Además, yo soy una enamorada de la vida y una romántica empedernida, creo firmemente en el amor, así que estar en un formato donde las personas vienen a buscarlo me hace sentir muy identificada. Es como unir mi pasión por la tele con algo que me representa de verdad», recalca.

La noticia le llegó de forma inesperada, y asegura que la encajó «con una mezcla de emociones maravillosas». «Sentí muchísima alegría, nervios de los buenos y sobre todo agradecimiento. Es un paso importante en mi carrera, porque vengo del mundo de la moda, que me ha dado mucho, pero la televisión siempre me ha atraído», concluye. Y zanja: «Aún estoy en una nube».