Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

La top model 'curvy' malagueña Lidia Santos, nueva camarera de 'First Dates'

La modelo internacional, nacida en Benalmádena, ya está grabando las nuevas entregas del espacio de Mediaset

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:53

El restaurante más famoso de la televisión española, donde Cupido aspira a tirar sus flechas y cocinar el amor, tendrá desde ahora acento malagueño. La ... top curvy internacional Lidia Santos acaba de fichar por Cuatro para sumarse a la plantilla de First Dates. Su papel en el popular 'dating show' será el mismo que ha jugado Laura Boado en los últimos meses: recibir a los solteros, acompañarsles hasta la mesa y ser partícipe -y cómplice- de sus primeras impresiones.. Como ha informado Mediaset, la modelo -nacida en Benalmadena- ya está inmersa en las grabaciones de las nuevas entregas de esta temporada junto a Carlos Sobera, Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  6. 6 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  7. 7 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  8. 8 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  9. 9

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  10. 10 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La top model 'curvy' malagueña Lidia Santos, nueva camarera de 'First Dates'

La top model &#039;curvy&#039; malagueña Lidia Santos, nueva camarera de &#039;First Dates&#039;