Salma de Diego, la estudiante de ESAD Málaga, segunda expulsada de Operación Triunfo

La joven, que interpretó el tema del malagueño Pablo López 'Lo saben mis zapatos', no logro superar en votos a Max, que se impuso en la app con un 58% del respaldo del público

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 09:53

La estudiante de de ESAD Málaga Salma de Diego se convirtió este lunes en la segunda expulsada de Operación Triunfo 2025. La joven no superó ... el duelo frente Max, el otro concursante nominado, y abandonó la Academia con un 42% del respaldo del público -frente al 58% de su compañero que, pese a salvarse, acabó la gala otra vez en el punto de mira-. Una derrota no exenta de polémica que muchos seguidores del talent musical tacharon de injusta en redes sociales. «Has sido la mejor, que lo sepas. No sé porqué sucede a veces que los peores son los que destacan. Tú tenías que haber seguido». «Lo que hizo Salma hoy fue bestial. Injusta expulsión» son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en el canal oficial de YouTube del programa.

