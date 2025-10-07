Salma de Diego, la estudiante de ESAD Málaga, segunda expulsada de Operación Triunfo

La estudiante de de ESAD Málaga Salma de Diego se convirtió este lunes en la segunda expulsada de Operación Triunfo 2025. La joven no superó ... el duelo frente Max, el otro concursante nominado, y abandonó la Academia con un 42% del respaldo del público -frente al 58% de su compañero que, pese a salvarse, acabó la gala otra vez en el punto de mira-. Una derrota no exenta de polémica que muchos seguidores del talent musical tacharon de injusta en redes sociales. «Has sido la mejor, que lo sepas. No sé porqué sucede a veces que los peores son los que destacan. Tú tenías que haber seguido». «Lo que hizo Salma hoy fue bestial. Injusta expulsión» son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en el canal oficial de YouTube del programa.

Para su actuación decisiva, la alumna malagueña eligió un tema de Pablo López, 'Lo saben mis zapatos', que interpretó con intensidad y mucha sensibilidad. De hecho, acabó de cantar visiblemente emocionada, lo que conmovió a la audiencia. Su rival en el escenario, Max, también apostó curiosamente por una canción con sello malagueño: 'Tu refugio', de Pablo Alborán. En su caso, una propuesta muy personal que interpretó en una doble versión en castellano y en catalán (de su cosecha). Además, el nominado comenzó su actuación con un poema de su autoría, dejando patente su sensibilidad artística.

Tras las actuaciones y la habitual cuenta atrás, la audiencia votó a través de la app oficial del programa. El resultado final fue ajustado y otorgó la permanencia en el talent a Max, con 16 puntos de diferencia sobre la estudiante malagueña. Su salida fue encajada con emoción por parte de sus compañeros, que destacaron su delicadeza interpretativa y su entrega en cada actuación.

Alicantina de nacimiento, Salma está afincada en la provincia, donde estudia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Sus bazas son una formación multidisciplinar y su sensibilidad a la hora de interpretar. Actualmente estudia en Málaga con la intención de ser actriz para seguir los pasos de sus padres. Apasionada por la mitología y «friki de los musicales», Salma confiesa en su cuenta de Instagram que sus cantantes favoritos son Leiva y Rosalía. En TikTok se define como «intensa, espontánea y curiosa». Y añade en la cuenta de OT en YouTube: «llorona y graciosa». Ahora deberá seguir su carrera lejos de la Academia.

Tras la expulsión de Salma, se anunció al favorito de la semana: Lucia Casani, que recibió el 33% de los votos de la audiencia. El jurado, formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, nominó a Laura, Tinho, Carlos y Max. Los profesores salvaron a Tinho y los compañeros a Max, dejando a Laura y Carlos como los nominados definitivos de la Gala 3.