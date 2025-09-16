Salma de Diego, una estudiante de ESAD Málaga, en la nueva edición de 'Operación Triunfo'

La Academia de Operación Triunfo vuelve a latir. Con 16 protagonistas que desde anoche ya tienen nombre propio. 16 voces, 16 sueños en juego y ... una sola oportunidad de brillar. La Gala 0, emitida en directo por Prime Video, dio ayer el pistoletazo de salida a la nueva edición, que supone además el regreso de Chenoa como presentadora. La artista, que debutó como concursante en la primera edición del talent hace ya más de dos décadas, volvió como maestra de ceremonias en una noche en la que se rindió homenaje a uno de los creadores del formato, Toni Cruz, recientemente fallecido.

Tras las actuaciones de los 18 aspirantes, el jurado dio su veredicto seleccionando a los primeros finalistas. Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero siguieron atentos las interpretaciones y otorgaron 14 pases directos. Uno de ellos a la estudiante malagueña Salma de Diego. El cantante de La Casa azul fue el encargado de entonar su nombre. Tras escucharlo, la alumna malagueña reaccionó visiblemente emocionada tapándose la cara fruto de los nervios del directo. La joven de 19 años logró el pase gracias a su versión del 'Bleeding Love', un tema arriesgado de Leona Lewis (2007) dada la exigencia vocal que llevaba aparejada.

Alicantina de nacimiento, Salma está afincada en la provincia, donde estudia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Sus bazas son una formación multidisciplinar y su sensibilidad a la hora de interpretar. Actualmente estudia en Málaga con la intención de ser actriz para seguir los pasos de sus padres. Apasionada por la mitología y «friki de los musicales», Salma confiesa en su cuenta de Instagram que sus cantantes favoritos son Leiva y Rosalía. En TikTok se define como «intensa, espontánea y curiosa». Y añade en la cuenta de OT en YouTube: «llorona y graciosa».

Junto a Salma, el cartel de concursantes se completa con Olivia, Guillo Rist, Martín 'Tinho', Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Téyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique. Tras la primera gala, dos de ellos quedarán eliminados tras la primera batalla en los escenarios.