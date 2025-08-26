Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Cantero, en una imagen promocional. RTVE

David Cantero

Periodista
«La radio va a ser el epílogo a mi larga carrera»

«Soy el novato más experimentado», dice el comunicador, que vuelve a la corporación para ponerse al frente de 'Las tardes de RNE'

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 00:05

Reconoce David Cantero (Madrid, 64 años) que ha sido «mucho más feliz» durante estos meses en los que se ha alejado, «y mucho», de la ... actualidad. Encantador y cercano, el veterano periodista vivió un momento agrio en marzo de este mismo año, cuando, después de quince años, Mediaset daba por amortizada su etapa en Informativos Telecinco. Tras recibir «muchas ofertas», el comunicador se decantaba por 'Las tardes de RNE', el programa que copresentará con Marta Solano a partir del 1 de septiembre a las 16.00 horas. Todo un reto para «el novato más experimentado» que se enfrenta por vez primera a las ondas.

