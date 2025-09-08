El radical cambio de look de Broncano para estrenar temporada de 'La Revuelta'

Hoy es el día. Este lunes 8 de septiembre arranca la nueva temporada de 'La Revuelta' en La 1 de TVE. Y su presentador ha ... generado una gran expectación estas últimas horas con un sorprendente -y arriesgado- cambio de look. David Broncano estrena imagen. La misma que lució este fin de semana para asistir en Vitoria, junto al resto del equipo del programa, a la celebración del FesTVal. Para la ocasión, el conductor del popular espacio televisivo dejó a muchos sin palabras al apostar por un pelo rubio platino.

Así, Broncano desfiló -y posó- por la alfombra 'naranja' del FesTVal -que este sábado clausuró su 17ª edición con su tradicional gala- con un estilismo rompedor. Un traje azul marino de rayas diplomáticas con un original patrón que combinó con una moderna camiseta negra con transparencias y un doble cinturón negro que puso la nota de contraste restando seriedad a la propuesta y aportándole un punto desenfadado solo apto para valientes.

Dico cambio de imagen no ha hehco más que avivar la expectación generada por el regreso de 'La Revuelta'. Tras un merecido parón estival, el programa que ha redefinido el access prime time español vuelve a la carga este lunes 8 de septiembre. Tras el Telediario 2, con Pepa Bueno, la audiencia tendrá nuevamente su dosis de humor inteligente con entrevistas impredecibles.

La identidad del primer invitado de la temporada es, como de costumbre, un secreto bien guardado que alimenta la intriga. La política de 'La Revuelta' de no anunciar previamente a sus entrevistados es de hecho una de sus señas de identidad, generando un clima de sorpresa que mantiene a la audiencia pegada a la pantalla. Esta noche, a partir de las 21.40 horas, se desvelará el misterio.