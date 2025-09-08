Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Instagam de La Revuelta

El radical cambio de look de Broncano para estrenar temporada de 'La Revuelta'

El presentador sorprendió en el Festival de Vitoria con un arriesgado color de pelo

SUR

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:50

Hoy es el día. Este lunes 8 de septiembre arranca la nueva temporada de 'La Revuelta' en La 1 de TVE. Y su presentador ha ... generado una gran expectación estas últimas horas con un sorprendente -y arriesgado- cambio de look. David Broncano estrena imagen. La misma que lució este fin de semana para asistir en Vitoria, junto al resto del equipo del programa, a la celebración del FesTVal. Para la ocasión, el conductor del popular espacio televisivo dejó a muchos sin palabras al apostar por un pelo rubio platino.

