Tras una amplia trayectoria profesional junto a Risto Mejide en Cuatro, la comunicadora y economista Marta Flich (47 años, Valencia) salta a La 1 para ... ponerse al frente de 'Directo al grano', un nuevo magacín vespertino de actualidad que conduce junto a Gonzalo Miró. Defiende que será ecuánime y plural, pero nunca equidistante. Y avisa ante las críticas por falta de imparcialidad: «En Televisión Española se han tratado absolutamente todos los temas: Santos Cerdán y Koldo. Ojalá todas las televisiones públicas fueran así», zanja.

–¿Qué diferencia puede haber entre trabajar en una tele pública y privada?

–En la pública creo que se tiene que trabajar con muchísima más responsabilidad. Los profesionales siempre trabajamos con profesionalidad, independientemente. Ecuánime sí, plurales por supuesto, pero equidistancia no. No se puede ser equidistante entre la ciencia y el terraplanismo, por ejemplo. Entre la verdad y la mentira. No, no se puede ser equidistante. La premisa tiene que ser la verdad y a partir de la verdad se puede debatir, pero la premisa no puede ser la mentira.

–¿Qué tal con Gonzalo Miró?

–Es demasiado divertido, ese es el problema (risas). Es muy gracioso. Nos reímos un montón. No, muy bien, hay química total. Cuando me consultaron que iba a presentar con él dije que Gonzalo me encanta. Él y yo nos hemos tratado muy tangencialmente al vernos en Madrid, pero la verdad es que, como nos vemos por la tele, pues siempre te haces una idea de cómo es alguien. Pero es que él es tal cual. Es un tipo, aparte de inteligentísimo, con un sentido del humor extraordinario, muy parecido al mío.

–Desde la oposición se dice que RTVE está muy polarizada con sus últimos fichajes. ¿Cuál es su opinión al respecto?

–Yo, como profesional, mi fichaje es por mi calidad, independientemente. No es la primera vez que me intenta fichar Televisión Española, también digo. Mi profesionalidad habla por mí para empezar. La oposición, PP y Vox, cuando no controlan determinadas cosas como la televisión pública, pues evidentemente les parece mal.

–¿No cree que hay poca diversidad dentro de las figuras y fichajes de TVE?

–No lo creo. ¿Has oído los nombres de los colaboradores? ¿Crees que somos progobierno? Yo creo que la imparcialidad, insisto, es la ecuanimidad y que no es la equidistancia. En Televisión Española se han tratado absolutamente todos los temas: Santos Cerdán, Koldo… Ojalá todas las televisiones públicas fueran así.

–¿Va a dar su opinión?

–La premisa siempre tiene que ser la verdad. Si en algún momento se dice algo que no es verdad, eso se tiene que aclarar.

–¿Le genera presión que cualquier afirmación suya pueda llegar al Congreso?

–De alguna manera cuento con ello. También hay que saber contextualizarlo en el momento en el que estamos, en el que se trate de exagerar todo, o que se saque de contexto. Intentaré explicarme lo mejor posible para que haya los malentendidos mínimos.

–¿Cuál es el cargo político de mayor relevancia que tiene en su móvil?

–Tengo teléfonos de gente que ni siquiera conozco. No os lo voy a decir, pero es del PP.

Exigir, pero no juzgar

–¿En qué momento vital le llega 'Directo al grano'?

–En un momento muy bueno, porque estoy muy tranquila. Cuando dejé mi anterior trabajo me fui al abismo. Tenía incertidumbre, pero es lo que me pedía el cuerpo. Creo que estaba en un momento de energía muy bueno.

–¿Es crítica con su trabajo?

–Soy muy exigente, pero no me juzgo, porque entonces no avanzas. Intento prepararme mucho: la mejor improvisación te tiene que pillar muy preparado, muy leído.