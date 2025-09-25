Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marta Flich, presentadora. RC

Marta Flich

Presentadora
«No se puede ser equidistante entre la ciencia y el terraplanismo»

«La imparcialidad es la ecuanimidad», afirma la conductora del programa 'Directo al grano' en La 1

J. Moreno

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:34

Tras una amplia trayectoria profesional junto a Risto Mejide en Cuatro, la comunicadora y economista Marta Flich (47 años, Valencia) salta a La 1 para ... ponerse al frente de 'Directo al grano', un nuevo magacín vespertino de actualidad que conduce junto a Gonzalo Miró. Defiende que será ecuánime y plural, pero nunca equidistante. Y avisa ante las críticas por falta de imparcialidad: «En Televisión Española se han tratado absolutamente todos los temas: Santos Cerdán y Koldo. Ojalá todas las televisiones públicas fueran así», zanja.

