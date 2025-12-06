Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Las cantantes Chanel y Melody. EP

Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa

Tanto RTVE como la UER sufrirán los daños colaterales de una decisión suscitada por la participación de Israel

J. Moreno

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

El terremoto histórico que desencadenó el jueves por la tarde la salida de RTVE del Festival de Eurovisión sigue resonando con fuerza. No deja ... de ser un concurso musical con fuerte arraigo en nuestro país, que a los mayores les lleva a añorar tiempos de infancia rodeados de la familia y a los más jóvenes les hace todavía vibrar por su espectacularidad. Lo cierto es que España sin Eurovisión pierde. Y viceversa. Tanto la radiotelevisión pública española como la Unión Europea de Radiodifusión han colaborado de manera permanente durante más de seis décadas; una estrecha relación caracterizada por su fidelidad pese a los malos resultados de los últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  6. 6 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  7. 7 El PSOE suspende de militancia al líder del PSOE en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps
  8. 8 Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria
  9. 9

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa

Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa