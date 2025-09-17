Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Charlie Sheen posa en la presentación de Scary Movie 5. Reuters

Alias Charlie Sheen

Crítica de televisión ·

Después de devorar los dos capítulos de hora y media cada uno de 'Alias Charlie Sheen' no cabe redención posible para su protagonista

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:24

Después de devorar los dos capítulos de hora y media cada uno de 'Alias Charlie Sheen' no cabe redención posible para su protagonista. Más bien ... debería hablarse de asombro, incredulidad y hasta diversión tras recorrer la vida llena de pasotes del actor, que a sus 60 años recién cumplidos sigue vivo de milagro. Sí. Uno no termina de ver arrepentimiento en las hazañas del rey de la juerga, que se inyectaba cocaína en vena para ver qué pasaba, retrasaba su ingreso en un centro de desintoxicación porque había quedado con Nicolas Cage para ser jurado de Miss Biquini Malibú y llegó a rodar escenas con un cubito de hielo introducido en el ano a ver si se le pasaba el colocón.

