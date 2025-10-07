'One Piece' temporada 2: nuevas imágenes de uno de los estrenos más esperados de Netflix

Una ballena gigante será uno de los grandes obstáculos de la la tripulación de Luffy, el protagonista de 'One Piece'. La segunda temporada de la ... serie basada en el popular manga está ya a punto y millones de fans de todo el mundo esperan para ver en Netflix las nuevas aventuras en torno a la Grand Line.

Netflix va anunciando con cuentagotas las novedades en torno a la serie, todo un éxito en su primera temporada estrenada en 2023. Después de más de mil capítulos tanto en manga como en anime de 'One piece', el paso a una serie en acción real era un riesgo, por las altas expectativas que había entre sus seguidores. Pero los ocho primeros de la primera temporada fueron un éxito tanto en audiencias como entre la crítica y ahora se espera con anhelo el estreno de la temporada 2, que está previsto para 2026. La versión en acción real de 'One Piece' se convirtió en la serie más vista la semana de su estreno en Netflix 2023, logrando convertirse en número uno en 86 países.

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como el carismático Roronoa Zoro, Jacob Romero en el papel de Usopp o Taz Skyler en el de Sanji (fue uno de los grandes protagonistas de la Comic Con San Diego-Málaga de septiembre) seguirán siendo los grandes protagonitas de la trama, aunque se unirán nuevos personajes del gran universo creado por Eiichirō Oda.

El tráiler de la nueva temporada One Piece: Into the Grand Line se estrenó en agosto y generó muchas expectativas y ahora Netflix está presentando poco a poco nuevas imágenes para que los fans de los Piratas del Sombrero de Paja no se olviden de que el estreno ya está próximo.