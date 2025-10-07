Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Netflix

'One Piece' temporada 2: nuevas imágenes de uno de los estrenos más esperados de Netflix

La serie basada en el famoso manga estrenará nuevos capítulos en 2026

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 20:44

Comenta

Una ballena gigante será uno de los grandes obstáculos de la la tripulación de Luffy, el protagonista de 'One Piece'. La segunda temporada de la ... serie basada en el popular manga está ya a punto y millones de fans de todo el mundo esperan para ver en Netflix las nuevas aventuras en torno a la Grand Line.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  4. 4 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  5. 5 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  6. 6 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  7. 7 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  8. 8 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  9. 9 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  10. 10 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'One Piece' temporada 2: nuevas imágenes de uno de los estrenos más esperados de Netflix

&#039;One Piece&#039; temporada 2: nuevas imágenes de uno de los estrenos más esperados de Netflix