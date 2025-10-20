Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

David Moreno

Presentador
«Nunca está bien tratar a los niños con condescendencia»

Conduce la séptima temporada de 'La casa de los restos' en Boing, el canal infantil de Mediaset, que celebra sus 15 años de emisión

J. Moreno

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Son ya siete temporadas las que tiene a sus espaldas el polifacético comunicador David Moreno (Logroño, 1989) con 'La casa de los retos', el divertido ... concurso de Boing, el canal infantil de Mediaset, que este lunes (20:20 horas) estrena sus nuevas entregas. Regresa con más retos y momentos de diversión, donde seguirá involucrando en el juego a toda la familia. Cada semana, tres parejas de padres e hijos se enfrentarán a los retos que ponen a prueba las destrezas físicas y los conocimientos de sus participantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  4. 4

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  5. 5

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  6. 6

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  7. 7

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  8. 8 Aíslan a un preso por tocarse los genitales delante de la doctora de la cárcel
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10 Estas son las clasificaciones de la 45° Carrera Urbana Ciudad de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Nunca está bien tratar a los niños con condescendencia»

«Nunca está bien tratar a los niños con condescendencia»