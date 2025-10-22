Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Netflix rueda una serie basada en el podcast sobre Ferrándiz del diario Las Provincias

Belén Rueda, Gabriela Andrada y Catalina Sopelana protagonizan 'En el círculo del asesino', que se inspira en el trabajo realizado por el equipo de audio de Vocento

C.P.S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:01

Netflix ha anunciado el inicio de rodaje de 'En el círculo del asesino', una nueva serie de ficción inspirada en un caso real. El proyecto ... está dirigido por Sergio G. Sánchez ('Alma', 'El secreto de Marrowbone') y Pedro Martín-Calero ('El llanto') y cuenta con un destacado reparto encabezado por Belén Rueda, Gabriela Andrada y Catalina Sopelana. El reparto lo completan Alfons Nieto, Francesc Orella, Loreto Mauleón, Nacho Fresneda, César Mateo, Carlos Serrano, Eneko Sagardoy, Paula Usero, Nao Albet y Albert Pla entre otros.

