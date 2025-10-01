Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Ruiz y Adela González. R. C.

La 1, imparable: marca en septiembre sus mejores audiencias en 14 años y recupera el liderazgo matinal

Antena 3 lidera por 14º mes consecutivo y deja a Telecinco en tercera posición con un 9,2% de cuota de pantalla, su peor arranque de temporada

J. Moreno

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:39

En televisión lo fácil es perder audiencia y lo más complicado es recuperarla. La 1 siguió con su trayectoria al alza e inició septiembre con ... un 11,6% de cuota de pantalla, lo que supone su mejor arranque de temporada en catorce años. La apuesta por una programación en directo, centrada en la actualidad política y social, llevó a la cadena pública a mejorar en 1,9 puntos los resultados en comparación con el mismo mes del año pasado. Mejoró en todas las franjas horarias, especialmente en la mañana (14%) con la dupla que forman 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360'.

