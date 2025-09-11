Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Mariló Montero y David Broncano. RTVE

Mariló vs. Broncano

Crítica de televisión ·

Mientras Nacho Cano aseguraba en 'El hormiguero' que «solo la Guardia Civil puede salvarnos de este sindiós», la periodista visitaba 'La revuelta'

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:25

Mientras Nacho Cano aseguraba en 'El hormiguero' que «solo la Guardia Civil puede salvarnos de este sindiós» -es preocupante cómo hemos normalizado dar voz a ... personajes que están pidiendo una suerte de golpe de Estado-, la periodista Mariló Montero, colaboradora de 'Espejo público' en Antena 3, visitaba la noche del martes 'La revuelta' como concursante de 'MasterChef Celebrity'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  6. 6

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  7. 7

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  8. 8

    Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»
  9. 9 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en una casa de Granada
  10. 10 Expertos advierten de posibles lluvias torrenciales este otoño: «Málaga es muy proclive a estos fenómenos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mariló vs. Broncano

Mariló vs. Broncano