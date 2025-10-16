Francisco Salado, protagonista hoy en 'La Alameda'
El programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es a las 21.30 horas
Jueves, 16 de octubre 2025, 00:08
'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, cuenta hoy como invitado con ... el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que analizará la actualidad junto a los periodistas de SUR Javier Recio, Ana Barreales y Antonio Montilla.
El espacio, que puede verse a partir de las 21.30 horas en SUR.es y en 101tv, pone el foco en los asuntos de interés que interesan a la provincia de Málaga.
