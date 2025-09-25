Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La cantante Yuval Raphael, representante de Israel, en la final de Eurovisión. Reuters

Eurovisión adelanta a noviembre la votación para decidir la participación de Israel en el festival

La Unión Europea de Radiodifusión reconoce la «diversidad de opiniones sin precedentes» que hay sobre este asunto

Fernando Morales

Fernando Morales

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:18

La Unión Europea de Radiodifusión ha decidido convocar de manera extraordinaria una reunión de su Asamblea General para decidir a principios de noviembre, y no ... en diciembre como estaba previsto, sobre la participación de Israel en el próximo festival de Eurovisión, que se celebra en Viena. En una carta firmada por la presidenta de la UER, Delphine Ernotte-Cunco, dirigida a los miembros de la UER, el organismo reconoce que ante la «diversidad de opiniones sin precedentes» generada sobre este asunto, «es necesario» una base democrática más amplia para tomar una decisión final ante una situación «tan divisiva» como esta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  4. 4 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  8. 8

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  9. 9 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  10. 10 Confusión con las entradas infantiles en la San Diego Comic-Con Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Eurovisión adelanta a noviembre la votación para decidir la participación de Israel en el festival

Eurovisión adelanta a noviembre la votación para decidir la participación de Israel en el festival