José Pablo López. Efe

El presidente de RTVE eleva la presión para que Eurovisión expulse a Israel

José Pablo López reprocha a la UER su defensa del país hebreo y exige no esperar a diciembre para decidir la expulsión

J. Moreno

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:50

El presidente de RTVE elevó el tono frente a la posición de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el órgano encargado de organizar Eurovisión 2026, ... sobre la participación de Israel. José Pablo López inició su intervención poniendo en valor que se haya roto «el silencio» dentro del conjunto de las televisiones europeas «en relación con el genocidio de Gaza» y acusó a la dirección de la UER de provocar un «daño inmenso» al festival musical, cuya próxima edición se celebrará en Viena (Austria) en mayo.

