La otra cara de 'Malaka' llega hoy al 'prime time' de TVE Salva Reina, en la piel del inspector de policía Darío Arjona en 'Malaka'. / :: Sur La serie policiaca que retrata la capital desde la Palmilla a los Baños del Carmen se estrena esta noche como la gran apuesta de ficción de la nueva temporada de la primera cadena FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 9 septiembre 2019, 00:22

«Esto es el Bronx». La frase por boca de Salva Reina, convertido en el inspector de policía corrupto Darío Arjona, ilustra el ambiente que se respira en la serie 'Malaka', la gran apuesta de ficción de la nueva temporada de TVE-1 que esta noche se estrena en 'prime time'. La desaparición de una chica, una nueva droga en las calles y la capital malagueña convertida en un personaje protagonista son los grandes argumentos de esta producción televisiva que va más allá de la postal para adentrarse en los barrios y mostrar una capital que no muestran las guías turísticas. Un recorrido que va desde la Palmilla a los Baños del Carmen, de la Carretera de Cádiz al Candado, del Perchel a la concurrida calle Alcazabilla. Y con un tono sombrío. Alejado del brillo. Porque esta historia es un 'thriller' sobre los bajos fondos que surgió durante un encuentro entre tres malagueños, el actor Salva Reina y los guionistas Daniel Corpas y Samuel Pinazo, que se propusieron crear una serie que mostrara también la otra cara de su ciudad. Cinco años después, aquella idea llega a la pequeña pantalla en horario estelar.

Horas antes del estreno, el propio Corpas, también productor ejecutivo de la serie, no oculta cierta hormigueo tirando a «vértigo y alegría» por la emisión del primer capítulo de 'Malaka' (22,40 horas). TVE y la productora Globomedia están muy satisfechas con la serie y por ello la eligieron para inaugurar el pasado lunes el FesTVal de Vitoria, el certamen televisivo más importante de este final de temporada. Las primeras críticas han destacado la singularidad de la serie, la crudeza de su estilo visual y el partido que saca a la ambientación, aunque la prueba de fuego llega esta noche con los espectadores.

Acento malagueño «puro y duro»

«Esperamos que caiga bien, sobre todo en mi ciudad, porque en caso contrario, apaga y vámonos», confiesa un sincero Daniel Corpas, que ha tenido además del apoyo desde un principio de Javier Olivares, creador de 'El Ministerio del Tiempo' y productor ejecutivo de 'Malaka'. El guionista malagueño reivindica la denominación de origen de la nueva serie que aspira a superar fronteras y convencer a la audiencia desde una historia local. «Aquí hay actores malagueños, mayoría de cuerpo técnico malagueño, guionistas malagueños, localizaciones malagueñas», explica Daniel Corpas que también alude –sin nombrarla– a la producción previa 'Brigada Costa del Sol' que despertó un gran rechazo por la forma acartonada de hablar de sus protagonistas: «En 'Malaka' se va a escuchar acento malagueño puro y duro en el 'prime time' de TVE y es un orgullo».

Salva Reina y Maggie Civantos encabezan el reparto de esta producción creada por los guionistas malagueños Daniel Corpas y Samuel Pinazo

No obstante, Corpas y el equipo de creadores de esta serie saben que el acento no es lo único que se va a examinar en esta serie que va a entrar allí donde otras producciones no han sabido o no se han atrevido a llegar. «Y a los primeros que quiero agradecer son al Ayuntamiento y a la Málaga Film Office por su apoyo y comprensión con un proyecto que a priori no es el que más conviene o satisface la promoción que ellos hacen de la imagen turística y cultural de la ciudad, pero lo entendieron a la perfección y la verdad es que me quito el sombrero por su actitud», reconoce el guionista y productor ejecutivo de 'Malaka', que recuerda que la serie es un producto de ficción.

Salva Reina, que cambia el humor por un papel contundente y rudo en el que nunca se le ha visto, también se refiere a ese imagen controvertida de la serie, pero la relativiza y asegura que esos bajos fondos son comunes en cualquier gran ciudad contemporánea. «Lo que hace diferente a 'Malaka' es su estilo crudo, real, con mucha verdad y tierra», apunta el actor malagueño, que añade que esta historia no va a ser como todas: «Al que quiera probar algo nuevo, 'Malaka' le va a gustar». Lo podremos comprobar esta noche ante nuestras pantallas.