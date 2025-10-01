Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manu García, Elena Claros y Fernando del Valle, en la presentación de las novedades de Canal Málaga.

Canal Málaga estrena imagen y presenta su nueva plataforma digital

La radiotelevisión municipal conmemora el 20 aniversario del comienzo de sus emisiones

SUR

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:20

Nueva temporada con muchos cambios en Canal Málaga RTV. La radiotelevisión municipal estrena un nuevo reposicionamiento estratégico con el que pretende ahondar en su vocación ... de servicio público y aumentar su capacidad para reflejar el pulso de la ciudad de manera cercana, plural y constante. Para ello, Canal Málaga no sólo ha presentado una nueva imagen, sino que inaugura plataforma digital, una OTT 2.0 acompañada de apps para todos los dispositivos, que permite a partir de ahora a los usuarios una nueva experiencia en su conexión tanto a los directos de radio y televisión como a su programación a la carta.

