Nacho Medina. Cuatro

Nacho Medina

Director y reportero de 'Callejeros'
«'Callejeros' me ha enseñado a creer en el ser humano»

Dirige al equipo de reporteros de este mítico formato, que regresa este miércoles a Cuatro con la odisea de comprar la primera vivienda

J. Moreno

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:07

Comenta

Las enormes dificultades a las que se enfrenta la población en general y los jóvenes en particular a la hora de adquirir una vivienda serán ... el eje central de la primera de las nuevas entregas de 'Callejeros', que regresa a Cuatro este miércoles (22.45 horas) con una temporada en la que se abordarán temas como la salud mental, la violencia machista, el éxodo urbano o el dormir en la calle. Al frente del mítico formato está el periodista Nacho Medina (Madrid, 51 años), uno de los reporteros más conocidos de este programa, producido por Mediaset en colaboración con Señor Mono, que en noviembre cumple veinte años de su estreno.

