Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La veterana periodista ha reinado en las mañanas durante 18 años. R. C.

Ana Rosa ya no es la reina

La presentadora de Telecinco pelea para recuperar el liderazgo que mantenía antes de su fallido traslado a la tarde mientras La 1 gana enteros de la mano de Silvia Intxaurrondo

Mikel Labastida

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:01

Las mañanas, televisivamente hablando, no interesaron en España hasta que en 1987 Jesús Hermida se puso al frente de ellas. Pilar Miró le encargó que ... revitalizase una franja que hasta entonces se consideraba poco interesante porque se creía que el público que a esas horas podía estar en casa preferiría otros medios como la radio y que no prestaría atención a la pantalla. Se equivocaban los que así lo consideraban. Hermida trasladó algunas ideas de la tele americana para crear un programa contenedor en el que la audiencia lo mismo pudiera encontrarse una serie, una actuación musical o una tertulia. Y funcionó. Funcionó tanto que la fórmula, con variaciones, se ha mantenido hasta nuestros días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  3. 3 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  4. 4 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  5. 5

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  6. 6

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  7. 7 McArthurGlen renovará su oferta comercial con tres nuevas tiendas outlet en Málaga
  8. 8 El Caracol vuelve a abrir sus puertas en La Victoria tras meses cerrado
  9. 9 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  10. 10 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ana Rosa ya no es la reina

Ana Rosa ya no es la reina