Tres nuevas citas en la agenda artística de Málaga José Seguiri se mantiene fiel a su pasión por el mundo clásico. / Ignacio del Río José Seguiri, Eugenio Rivas y Aideen Barry presentan sus obras en el Estudio de Ignacio del Río, San Telmo e Isabel Hurley ANTONIO JAVIER LÓPEZ Jueves, 30 mayo 2019, 08:06

Tres nuevas exposiciones llegan entre hoy y mañana a la agenda artística de la capital. El malagueño José Seguiri reúne en el Estudio de Ignacio del Río sus esculturas al modo de vestigios encontrados en el fondo del mar, el silencio y la filosofía oriental surcan el proyecto de Eugenio Rivas en la Escuela de Arte San Telmo y la Galería de Isabel Hurley presentará el viernes la propuesta de la artista irlandesa Aideen Barry, basada en conceptos como la repetición y el espejismo con una marcada reivindicación feminista. Mucho que ver a partir de hoy en dos salas privadas y en la escuela de El Ejido.

José Seguiri. Esculturas como vestigios en el Estudio de Ignacio del Río

«Siempre he tenido una relación muy estrecha con el mar. En esta exposición hay muchos asuntos que ya había tratado antes, pero en esta ocasión quería darle a las esculturas esa distancia arqueológica, como si hubieran sido rescatadas del fondo del mar», ofrece el artista malagueño José Seguiri, que este jueves inaugura en el Estudio de Ignacio del Río la exposición 'Profundo mar', basada en una selección de ocho esculturas, una obra sobre papel y un mueble intervenido.

En su nuevo proyecto, programado hasta el próximo 21 de junio, Seguiri mantiene el timón creativo dirigido hacia otras de sus claves estéticas: la revisión de la mitología clásica en clave contemporánea. «Sigo trabajando con las escenas y los personajes del mundo clásico, desde 'Nereo', que fue una de las primeras esculturas que realicé y que me gustaría ver en gran formato, hasta la 'Venus anadiomena', pasando por 'Hermes', 'Dionisios', un cancerbero...», detalla el artista sobre la muestra que recala en la sala instalada en la zona bautizada como el Soho.

Eugenio Rivas. Silencio y meditación en la Escuela de Arte San Telmo

Para Eugenio Rivas, la práctica artística es, ante todo, «una vía de conocimiento». Un camino trazado hacia el interior y, después, proyectado hacia afuera. Con esa premisa, el artista y profesor presenta hoy la exposición 'Nada, Buda, Dada' en la Escuela de Arte San Telmo.

La institución académica de El Ejido mantiene la ambición de su sala de exposiciones con un montaje en el que Rivas reflexiona sobre dos asuntos cruciales en su trabajo: el silencio y la filosofía oriental. Así, entre las piezas expuestas hasta el próximo 5 de junio destaca una 'Campana de silencio' realizada con cemento y con la apariencia del material empleado para el aislamiento acústico. La pieza cuelga del techo a medio metro del suelo, sobre una superficie reflectante que invita al espectador a acercarse y asomarse a esa imagen que juega con la tensión entre ideas antagónicas como la pesadez y lo liviano, la luz y la oscuridad, la resonancia y el silencio.

Aideen Barry. Feminismo y eterno retorno en la Galería Isabel Hurley

«Omnia mutantur, nihil interit». Todo cambia, nada desaparece. El verso de Ovidio en 'Las Metamorfosis' preside el proyecto que la artista irlandesa Aideen Barry estrena este viernes en la Galería Isabel Hurley de la capital malagueña. La idea del eterno retorno se cruza con la reivindicación feminista en 'Everything changes, nothing perishes', programada hasta el 20 de julio.

«La propuesta –avanzan desde la galería– presenta audiovisuales con escenas de movimiento perpetuo y espejismos, formadas por miles de fotogramas tomados durante un largo periodo para transformar a la artista / protagonista en un autómata, imagen metafórica esta vez de la mujer trabajadora y receptáculo de reproducción, involucrado en la sobrecarga de trabajos que nunca terminan, propios de este género en tanto que seres funcionales».