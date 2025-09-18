Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sala del Consejo de Gobierno, con varios retratos, entre ellos los que hizo la fotógrafa Annie Leibovitz de los Reyes. B. E.

Los otros tesoros del Banco de España

La institución refuerza su programa de puertas abiertas para mostrar su rico legado artístico mediante visitas comentadas y gratuitas; la famosa 'Cámara del Oro' también se podrá ver... pero no hasta 2028

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:57

A 35 metros de profundidad el Banco de España guarda su tesoro más preciado: 23.000 lingotes

de las reservas nacionales de oro protegidos por ... una cámara acorazada (la Cámara del Oro) que se hizo muy popular en la serie 'La Casa de Papel'. Todo lo contrario a ese lugar, de momento impenetrable, es lo que va a hacer ahora el Banco de España abriendo al público sus otros tesoros, el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus casi 250 años de vida, incluidas pinturas (hay varios cuadros de Goya), esculturas, fotografías, tapices o relojes, como los que el Banco ya mostró en 2023.

