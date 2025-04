«Es una temporada que prioriza más la calidad que la cantidad»

–Además de la Picassiana en Málaga, Mont de Marsan y Madrid, ¿qué más contratos tiene cerrados?

–En Algeciras torearé una corrida de Miura. ... Hay alguna otra feria importante de Francia que estamos en negociaciones y probablemente alguna feria más del norte, además de algunas plazas de tercera de la provincia y alrededores con carteles muy emblemáticos que van a gustar. Es una temporada que prioriza más la calidad y la seriedad de las plazas a las que voy que la cantidad.

–Entiendo que también estará anunciado en la Feria de Málaga en agosto.

–Sí, sí. Hay un compromiso verbal para estar en esos carteles.

–Va a lidiar toros de Victorino Martín en Mont-de-Marsan y de Miura en Algeciras. Supone también una apuesta por hierros duros y de renombre.

–Son hierros exigentes que también me han dado muchos triunfos. He estado tentando en Miura, donde voy cada año, y sé que son muy aficionados míos. Hace tiempo me contaron que los ganaderos veranean en Málaga y venían a verme cuando toreaba. Por tanto, hay una muy buena amistad. Por eso mato la corrida en Algeciras ya que me hace especial ilusión y se me ha dado bien las veces que la he matado. En el caso de Victorino, si tuviéramos que elegir de los toros más importantes de mi carrera, uno o dos serían de esta ganadería; es un toro, por sus características y su forma de embestir, con el que me identifico. Evidentemente va a haber otras ganaderías que compensan la balanza como de Álvaro Núñez en Málaga o la de Araúz de Robles en Madrid.