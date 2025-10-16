Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Juan del Val, ganador este miércoles del Premio Planeta de novela. EFE

«El sexo explica a mis personajes»

Juan del Val reivindica la literatura de entretenimiento tras ganar el Planeta y se declara feminista. «He estado toda mi vida rodeado de mujeres potentes como mi madre y Nuria»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:09

Comenta

«En todas mis novelas hay escenas de sexo, pero no de forma gratuita. El deseo o la ausencia de deseo hablan de cómo están ... los personajes». Así lo explica Juan del Val (Madrid, 55 años), ganador del Premio Planeta 2025, con la novela 'Vera, una historia de amor' con la que se ha embolsado el millón de euros del galardón literario más popular de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  5. 5 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  6. 6 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  7. 7

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  8. 8 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras
  9. 9 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  10. 10

    El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «El sexo explica a mis personajes»

«El sexo explica a mis personajes»