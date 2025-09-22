Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Roto y Pinto Chinto reivindican la libertad de expresión a través de la sátira en los Premios Elgar

Los galardones, organizados por la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara, se han entregado en el Centro Cultural 'La Malagueta' de la Diputación, entidad colaboradora junto a CaixaBank

SUR

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:26

La Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara, con la colaboración de la Diputación Provincial y CaixaBank, han entregado este lunes ... los premios del VI Certamen Elgar de Viñetas Periodísticas a Andrés Rábago, conocido por los seudónimos de El Roto y OPS, en la categoría 'Trayectoria profesional'. En la modalidad 'Mejor Viñeta Periodística', el premio lo han recogido David Pintor y Carlos López, Pinto & Chinto, por su obra sobre el presidente ruso Vladímir Putin y la guerra en Ucrania, publicada en la sección Opinión del diario La Voz de Galicia el 28 de febrero de 2024.

