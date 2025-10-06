Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El alcalde y la baronesa, junto a cuadro de Miró y una escultura de Chillida.

Ver 15 fotos
El alcalde y la baronesa, junto a cuadro de Miró y una escultura de Chillida. Ñito Salas

Cuando la revolución es volver a lo primitivo: el Thyssen rastrea el ADN de la vanguardia española

La pinacoteca malagueña reúne obras de Miró, Chillida, Tápies, Saura, Picasso, Barceló, Miralles y Juana Francés en una exposición que encuentra en lo telúrico y ancestral las señas de identidad del arte moderno español

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:40

Comenta

Para empezar de cero hay que volver al origen de todo, a la naturaleza y a la primera forma de arte. Rota la relación con ... el realismo y la figuración, la verdadera revolución está en conectar con lo telúrico y lo primitivo. El Museo Carmen Thyssen Málaga rastrea la raíz de la vanguardia española, aquello que la hace singular, y la encuentra hundida en la tierra, en sus materias y en sus formas, y en lo ancestral, en un lenguaje de signos escondidos en las cuevas que será fuente de la abstracción. La pinacoteca plantea una mirada diferente a la creación del último siglo, desde los años 30 hasta la actualidad, en su nueva exposición temporal, inaugurada este lunes por la propia baronesa Carmen Thyssen. «Estar aquí es mi alegría, mi felicidad. Ya llevamos casi 15 años y esto es precioso siempre», resaltó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  5. 5 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  6. 6 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  7. 7 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  8. 8 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  9. 9

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  10. 10 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuando la revolución es volver a lo primitivo: el Thyssen rastrea el ADN de la vanguardia española