Cuando la revolución es volver a lo primitivo: el Thyssen rastrea el ADN de la vanguardia española

Para empezar de cero hay que volver al origen de todo, a la naturaleza y a la primera forma de arte. Rota la relación con ... el realismo y la figuración, la verdadera revolución está en conectar con lo telúrico y lo primitivo. El Museo Carmen Thyssen Málaga rastrea la raíz de la vanguardia española, aquello que la hace singular, y la encuentra hundida en la tierra, en sus materias y en sus formas, y en lo ancestral, en un lenguaje de signos escondidos en las cuevas que será fuente de la abstracción. La pinacoteca plantea una mirada diferente a la creación del último siglo, desde los años 30 hasta la actualidad, en su nueva exposición temporal, inaugurada este lunes por la propia baronesa Carmen Thyssen. «Estar aquí es mi alegría, mi felicidad. Ya llevamos casi 15 años y esto es precioso siempre», resaltó.

'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló' reúne 64 obras de 45 artistas españoles en todas las manifestaciones artísticas (escultura, lienzo, papel, fotografía, tela…). Están Miró, Picasso, Tápies, Manolo Miralles, Chillida, Saura, Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, Maruja Mallo, Juana Francés… Una muestra heterogénea y sin un orden cronológico, que defiende un discurso claro: demostrar que existe un sustrato común en el arte moderno español inmediatamente anterior y posterior a la guerra civil, y hasta nuestros días, que la diferencia del resto de las vanguardias internacionales.

Lo telúrico y lo primitivo alimenta todas las experiencias vanguardista que nacen en el país, con una tendencia «a los colores terrosos, al dramatismo y a la expresividad» que tiene una larga tradición en nuestro arte, como manifIesta Bárbara García, comisaria de la muestra junto con Alberto Gil, ambos del área de conservación del museo. Ese componente atávico está presente en otras vanguardias europeas, pero en España se convierte en algo «persistente y recurrente».

«La inspiración va a estar en el arte salvaje, el primitivismo, el arte infantil; también como anhelo a la evasión del mundo moderno, de un mundo en crisis. Probablemente estos autores buscan en esta inspiración un mundo que no haya sido mancillado», reflexiona la directora del Carmen Thyssen, Lourdes Moreno.

