Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Puerta de acceso a la Casa Invisible desde la calle Nosquera. Ñito Salas

La rehabilitación municipal de La Invisible entra en punto muerto

El Ayuntamiento alega que el colectivo que gestiona la Casa impide el acceso a la empresa adjudicataria para la redacción del proyecto y éste lo desmiente rotundamente

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:56

La Casa Invisible continúa en el limbo en el que lleva años instalada, sin cambios en su relación con el Ayuntamiento, ni en su situación ... judicial y ahora, tampoco, en su rehabilitación. La intervención municipal en el edificio de la calle Nosquera entra en punto muerto después de que el Ayuntamiento diera un paso significativo el pasado mes de febrero al adjudicar la redacción del proyecto básico y de ejecución a la empresa Fresneda & Zamora. Los tiempos previstos para su presentación ya se han cumplido pero, según fuentes municipales, el «plazo del servicio está suspendido». El motivo, como suele pasar, tiene dos versiones contrapuestas: la del Ayuntamiento y la del colectivo social y ciudadano que gestiona la casa desde su ocupación hace más de 18 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  3. 3

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5

    La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  8. 8

    El Unicaja no tiene televisión en abierto que emita sus partidos de la Basketball Champions League
  9. 9 Cuatro ancianos fallecidos por un brote de Covid en una residencia del municipio sevillano de La Algaba
  10. 10 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La rehabilitación municipal de La Invisible entra en punto muerto

La rehabilitación municipal de La Invisible entra en punto muerto