Banderas, Cuesta y De la Torre, denominación de origen que apunta a la gala de los Goya de Málaga Antonio Banderas, Belén Cuesta y Antonio de la Torre viven un gran año con sus trabajos cinematográficos. / :: SUR Tres películas estrena la actriz malagueña, que ya ha sorprendido en el Festival de San Sebastián con 'La trinchera infinita', donde comparte pantalla con Antonio de la Torre. Banderas aspira a todo con 'Dolor y gloria' FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Sábado, 5 octubre 2019, 00:58

Todavía queda tiempo para el 2 de diciembre. Esa es la fecha en la que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desvelará los nombres de los nominados que harán el paseíllo por la alfombra roja del Martín Carpena, donde se celebrará el próximo 25 de enero la entrega de premios de la 33 edición. En este tramo final del año vamos a asistir a algunos de los estrenos más sonados y que prometen acaparar candidaturas, aunque otros títulos y nombres ya están posicionados en las quinielas y los que vienen ya han mostrado en los festivales previos sus grandes argumentos. Y ya se puede anticipar que los Goya de Málaga tendrán también a algunas de sus estrellas locales entre los aspirantes con esmoquin y traje largo. Comenzando por el último ganador del cabezón al mejor actor, Antonio de la Torre ('El reino'), que tras su paso por San Sebastián con 'La trinchera infinita', ha vuelto a dejar claro que tiene muchas papeletas de figurar entre los nominados de este año. Al igual que su compañera de reparto, la fuengiroleña Belén Cuesta, que fue la sorpresa de la película. El que también promete estar en la ceremonia que se celebrará en su tierra es Antonio Banderas que, con 'Dolor y gloria' y de la mano de Pedro Almodóvar, conquistó el pasado mes de mayo el premio del festival de festivales: Cannes.

18 de octubre: Banderas estrenará en Netflix la cinta de Steven Soderberg 'The Laundromat (Dinero Sucio)', aunque su gran baza para los Goya y el Oscar es su papel de director de cine en 'Dolor y gloria', de Almodóvar. / :: Netflix

Si se cumplen estas previsiones se daría una fotografía inédita hasta el momento con los dos intérpretes malagueños de mayor proyección, De la Torre y Banderas, compitiendo por el Goya al mejor actor. De la estrella de Hollywood y promotor del Teatro del Soho Caixabank, que el próximo 18 de octubre también estrena en Netflix 'The Laundromat (Dinero sucio)', ya se ha dicho y escrito casi todo sobre su soberbio recreación de un director de cine en horas bajas –alterego del propio Almodóvar–, que le ha proporcionado el mayor reconocimiento interpretativo de su carrera. Y lo ha situado no solo como seguro candidato al Goya, sino como posible nominado al Oscar después de que 'Dolor y gloria' se estrenara la semana pasada en Nueva York. Al aplauso de la crítica estadounidense se ha unido el propio cineasta manchego que ha dicho alto y claro que «Antonio (Banderas) también debe estar dentro de esas nominaciones».

31 de octubre: Antonio de la Torre y Belén Cuesta llegan a la cartelera con un duelo interpretativo en 'La trinchera infinita', la historia de un topo de la dictadura que, durante décadas, permanece oculto en un zulo de su casa. / :: SUR

Otro que pasa por un momento dulce es otro Antonio, De la Torre, que con su personaje en 'La trinchera infinita', un topo de la dictadura –su papel se inspira en parte en el más famoso de estos hombres enterrados en vida, el mijeño Manuel Cortés–, vuelve a figurar con fuerza para la lista de los cuatro finalistas de los Goya. La cinta, ambientada en Andalucía y dirigida por el trío vasco Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga ('Handia'), ha causado también sorpresa por el papel dramático de la malagueña Belén Cuesta, cuyo duelo con De la Torre sostiene esta intensa película que ganó los premios de dirección y guion en San Sebastián.

8 de noviembre: Belén Cuesta también volverá a la cartelera con 'Ventajas de viajar en tren', una comedia negra trufada de 'thriller' que también le permite alejarse de su imagen como actriz cómica. / :: David Herranz

Además, la actriz ha llegado a final de año con tres trabajos en los que no pasa desapercibida. Así, a 'La trinchera infinita' unió este mes de septiembre el estreno de la tragicomedia 'Litus', en la que da vida a una de las amigas de un grupo que se reúne para recordar a un colega recientemente fallecido, y para noviembre volverá a la cartelera con 'Ventajas de viajar en tren', la ópera prima de Aritz Moreno. Una comedia negra con toques de 'thriller' en la que la malagueña encarna uno de los delirantes personajes de esta trama sobre el encuentro fortuito en un vagón de un psiquiatra y una mujer cuyo marido está internado en un sanatorio mental.

Sin llegar a perder la cabeza como los personajes de esta última cinta, se puede afirmar que los trabajos y los precedentes en festivales de Cuesta, De la Torre y Banderas los confirma como grandes candidatos a las nominaciones de los Goya que se celebrarán en Málaga, donde, probablemente, brillarán más nombres locales. Uno de ellos podría ser Salva Reina que, además de triunfar con la serie 'Malaka', ha estrenado este año su primer papel protagonista en la gran pantalla, la comedia 'Antes de la quema', a las órdenes de Fernando Colomo. No sería extraña su presencia en la categoría de actor revelación, aunque no está clara su selección en este apartado ya que en años anteriores figuró con pequeños papeles en películas como 'La isla mínima'. De lo que no hay duda es de que los Goya del Martín Carpena tendrán denominación de origen.