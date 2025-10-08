Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cantante Taylor Swift en su concierto del pasado mayo en el Santiago Bernabéu. Ignacio Gil

El 65% de la población lee al menos un libro al año y el 80% ve contenidos audiovisuales o escucha música

La encuesta de hábitos culturales 2024-2025 revela que casi la mitad de la población acudió a un espectáculo en directo en el último año, un récord desde 2002

J. A. G.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:51

Comenta

Ver contenidos audiovisuales y escuchar música fueron las actividades culturales más frecuentes entre la población española, con tasas del 81% y casi el 78% respectivamente, ... según los resultados de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2024-2025, que ha presentado este miércoles el Ministerio de Cultura, y que también revela que el 64,9% de la población leyó al menos un libro en el último año, casi la mitad (un 47%) acudió a un espectáculo en directo y más de la mitad (un 52%) visitó un monumento o yacimiento.

