Petter OKKA en su estudio en Málaga, con dos monstruos creados por él con residuos y trozos de juguetes rotos Ñito Salas
La Granizada

Petter OKKA: «Con el vídeo de un juguete 'corrientucho' pasé de 500 a 25.000 visitas en TikTok»

El creador malagueño convirtió su afición al coleccionismo en un proyecto artístico de reciclaje creativo que hoy siguen más de 3,5 millones de usuarios

Alba Martín Campos

Alba Martín Campos

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:31

Todo comenzó en un mercadillo de Málaga: Petter OKKA grabó un vídeo con el que alcanzó 25.000 visitas en TikTok en menos de 24 ... horas. Hoy reúne más de 3,5 millones de seguidores en los distintos canales de 'Los Cazajuguetes', el proyecto audiovisual con el que ha logrado el Botón de Plata y el de Oro de YouTube y que en septiembre dará el salto también a las librerías. En la pantalla, Petter rara vez muestra su rostro: es la voz y las manos que convierten juguetes rotos en esculturas monstruosas al estilo 'Art Attack', el programa de televisión que marcó su infancia. De coleccionista nostálgico a artista con conciencia ecológica, conversa con SUR sobre su trayectoria, los mercadillos vintage malagueños y la montaña rusa que es vivir de las redes.

