Petter OKKA: «Con el vídeo de un juguete 'corrientucho' pasé de 500 a 25.000 visitas en TikTok»

Todo comenzó en un mercadillo de Málaga: Petter OKKA grabó un vídeo con el que alcanzó 25.000 visitas en TikTok en menos de 24 ... horas. Hoy reúne más de 3,5 millones de seguidores en los distintos canales de 'Los Cazajuguetes', el proyecto audiovisual con el que ha logrado el Botón de Plata y el de Oro de YouTube y que en septiembre dará el salto también a las librerías. En la pantalla, Petter rara vez muestra su rostro: es la voz y las manos que convierten juguetes rotos en esculturas monstruosas al estilo 'Art Attack', el programa de televisión que marcó su infancia. De coleccionista nostálgico a artista con conciencia ecológica, conversa con SUR sobre su trayectoria, los mercadillos vintage malagueños y la montaña rusa que es vivir de las redes.

-¿Cómo nació 'Los Cazajuguetes'?

-A mí siempre me han gustado mucho las redes sociales y ya había probado otros tipos de vídeos en los inicios de YouTube, gameplay... pero no terminaban de cuajar. Y tenía otro hobby: el coleccionismo. Me gustaba bastante y se abría un mundo nostálgico que era como «¡Ostras! ¡Esto está muy guay!».

-¿El coleccionismo de juguetes?

-Sí, de juguetes de los 90, de nuestra infancia. Lo que de niño querías pero no tuviste porque tus padres no te lo regalaron o porque ya eras más grande y te daba vergüenza, pero te molaba. Comenzó como un hobby que hacía los domingos: me iba a mercadillos porque me di cuenta de que allí los juguetes eran más baratos, estaban 'regalaos'. Al principio los compraba por internet. Después de la pandemia yo ya no hacía vídeos porque no terminaban de funcionar y lo dejé un poco aparcado, pero aprendí mucho de edición y la jerga de las redes sociales en esa época. Un colega me preguntó que por qué no me grababa yendo a mercadillos y yo, la verdad, no apostaba un duro por ello, pero por probar que no quede.

-¿Y funcionó?

-Sí, fui un día al mercadillo, grabé el vídeo con un juguete muy 'corrientucho', lo subí a TikTok y a Instagram y me fui a trabajar. Vi que en Instagram había llegado a 4.000 visitas y era como: «Oye, esto está funcionando». Ni miré TikTok, o sea, lo había dado directamente por perdido. Llego a casa por la noche y veo que tengo 25.000 visitas en TikTok y me explotaba la cabeza, yo no había pasado nunca de 400 o 500 visitas.

-¿Pero en YouTube es donde más seguidores tienes, no?

-Sí, lo que ha pegado 'el pelotazo' ha sido mi canal de YouTube, tengo 2 millones de seguidores.

«Las redes son como las emociones, para arriba, para abajo... es muy intenso» Petter OKKA

-¿Hay buenos mercadillos en Málaga para encontrar juguetes vintage?

-Muy buenos. En las grandes ciudades están ya muy explotados, quedan juguetes pero no son 'los buenos'. Mucha gente de Madrid baja a Málaga a comprar. Pero es cierto que aquí, desde hace cuatro o cinco años, ha pegado un subidón.

-¿Quizás por tus vídeos?

-No sé si yo he tenido algo que ver pero se ha notado bastante. Ha bajado un montón la cantidad de juguetes. Mucha gente está empezando a coleccionar. Antes siempre te volvías con una bolsa llena, pero ya queda poco material. Al mismo tiempo que los precios subían yo sentí que tenía que buscar otro rumbo, que se me acababa la fórmula de simplemente explicar el juguete. Pensé que podía ser interesante crear contenido para que los niños tomen conciencia medioambiental. Tenía una multitarea: conseguir juguetes más baratos, rotos, que iban a acabar en la basura, para restaurarlos.

-Tus vídeos recuerdan al mítico programa 'Art Attack'…

-'Art Attack' para mí ha sido un referente, uno de mis programas favoritos de pequeño y la fórmula de mis vídeos está basada en el programa. Mi público se ha convertido: ahora mi 'target' son los niños, pero empecé con seguidores adultos.

-¿Te sientes artista?

-Desde niño (risas).

-¿Transformabas juguetes cuando eras pequeño?

-No porque no tenía la maña, pero en mi cabeza siempre he creado mucha fantasía y dibujaba un montón, muchos monstruos. Mi madre me lo dice: que ahora hago cosas que dibujaba cuando era pequeño. Yo no me acuerdo. Pero sí mezclaba mucho el universo de los juguetes de mi hermana y el mío. La imaginación de un niño no tiene límites, se los ponen los cánones adultos.

«No soy jodidamente feliz, pero me siento pleno, sincero conmigo» Petter OKKA

-¿Estás conectado con tu yo-niño?

-Sí. Cuando era pequeño tenía unos pensamientos muy profundos, muy maduros si lo analizo ahora. Después hay un momento más 'punkarra', antisistema, enfadado, en el que te estás buscando. Y ahora vuelves a reencontrarte.

-¿Y sientes que lo que haces está conectado con quién eres?

-Sí, totalmente.

-¿Te hace feliz?

-Me hace estar pleno. No puedo decir «soy jodidamente feliz», pero sí te sientes sincero contigo, lleno, que eres tú.

-¿Vives solo de tus vídeos?

-Sí, trabajaba en el aeropuerto y me pedí este año de excedencia para experimentar. El año pasado ya funcionó bien, pero estaba compaginando trabajo con redes y era complicado. Las redes ocupan muchísimo tiempo, más del que yo pensaba. De hecho, a veces me planteo mucho volver al trabajo que tenía por buscar paz mental, fíjate. O sea, como tener lo que estoy haciendo ahora, pero más relajado. Sin un criterio profesional de decir «esto va a ser el futuro», sino como «voy a vivir de mi etapa artística, ¿sabes? Voy a disfrutar de mi etapa artística».

-¿Eres tu peor jefe?

-Efectivamente. El que es exigente, y yo lo soy mucho, no duerme por la noche. Esto es súper ambicioso, nunca hay un límite.

-¿Son un monstruo las redes?

-Claro, el problema es que no siempre vas para arriba. Hay momentos en los que caes. Esto es como las emociones: para arriba, para abajo… Es muy intenso.

-¿Hay algo que no estés haciendo y que te gustaría?

-Tenemos proyectos medioambientales. Los críos buscan referentes y estamos intentando conectar con ayuntamientos para hacer talleres de reciclado, con batidas de limpieza, para después reutilizar esos materiales y hacer monstruos reciclados.

-¿Ya no existen los programas tipo 'Art Attack'?

-Yo no veo competencia ninguna. Una vez me dijo alguien una cosa muy fea: que el reciclaje está pasado de moda. Y no. Ahora es más necesario que nunca.