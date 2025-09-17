Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los Reyes, en el Palco Real del Teatro Real antes de una representación. Javier del Real/Teatro Real

El Palco Real se 'democratiza'

Los Reyes abren a la sociedad civil esta privilegiada tribuna del Teatro Real que siempre ha tenido un uso institucional desde su inauguración hace 175 años

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:08

Las 16 butacas del palco de la Familia Real en el Teatro Real de Madrid podrá ser utilizadas por personas de la sociedad civil y ... del tercer sector cuando los Reyes no estén. Así lo han decidido don Felipe y doña Letizia en un iniciativa que supone un hito en el uso de este privilegiado lugar del emblemático Coliseo nacional inaugurado por Isabel II hace 175 años, el 19 de noviembre de 1850, coincidiendo con el cumpleaños de la soberana. Desde entonces la tribuna permanecía restringida al uso de la Familia Real (la reina emérita Sofía, gran aficionada a la ópera, ha sido una de las más asiduas), de las autoridades de turno (presidentes, ministros...) y los máximos responsables del teatro.

