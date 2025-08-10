Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lozano, al natural, en el cuarto de la tarde. pacurrón

Pablo Lozano sobresale en el inicio del Certamen de Escuelas Taurinas de Málaga

Toros. ·

El algecireño corta una oreja, al igual que el malagueño Manolo Martínez y el granadino Armando Bustos

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:54

El Certamen Internacional de Escuelas Taurinas 'La Malagueta' cumple este año su mayoría de edad al alcanzar la edición número dieciocho. A la ilusión que ... para los alumnos actuantes supone torear en una plaza de primera como Málaga para intentar ser el ganador y lograr el premio de debutar el próximo año con caballos, se une en esta ocasión un nuevo aliciente como es el capote de paseo, confeccionado en seda blanca y bordado en oro y motivos florales, que Fortes regalará al triunfador de este ciclo.

