Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
José María Luna y Enrique Baena, con el informe 2025 del Observatorio de la Fundación Unicaja de las Letras. SUR

El Observatorio Fundación Unicaja de las Letras constata el 'boom' de la novela en la Málaga de tradición poética

Este nuevo informe dirigido por el catedrático Enrique Baena destaca la abundante producción literaria en Andalucía en todos sus géneros y la influencia de sus autores

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 17:33

Comenta

Málaga es la tierra de Ibn Gabirol, de Salvador Rueda, de Prados y Altolaguirre, de la Imprenta Sur y 'Litoral', de José María Hinojosa, de ... Vicente Aleixandre, de María Victoria Atencia, de Jorge Guillén, de Manuel Alcántara, de Rafael Pérez Estrada, de Chantal Maillard y nuestra última Premio Nacional, Aurora Luque. Tierra de poetas, como constata el primer Observatorio Fundación Unicaja de las Letras que, no obstante, radiografía un cambio de tendencia en esa tradición literaria con el 'boom' de la novela y la pujanza de autores de la provincia que mantienen viva la narrativa con denominación de origen. Esa es una de las conclusiones de el informe 2025 presentado este lunes en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, donde también ha señalado las fortalezas de Andalucía en este sector durante la última década, en el que destaca por la abundante producción literaria en todos sus géneros, la influencia de sus autores y la amplia red de instituciones culturales, aunque también por un déficit de lectura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  7. 7 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  10. 10 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Observatorio Fundación Unicaja de las Letras constata el 'boom' de la novela en la Málaga de tradición poética

El Observatorio Fundación Unicaja de las Letras constata el &#039;boom&#039; de la novela en la Málaga de tradición poética