El Observatorio Fundación Unicaja de las Letras constata el 'boom' de la novela en la Málaga de tradición poética

Málaga es la tierra de Ibn Gabirol, de Salvador Rueda, de Prados y Altolaguirre, de la Imprenta Sur y 'Litoral', de José María Hinojosa, de ... Vicente Aleixandre, de María Victoria Atencia, de Jorge Guillén, de Manuel Alcántara, de Rafael Pérez Estrada, de Chantal Maillard y nuestra última Premio Nacional, Aurora Luque. Tierra de poetas, como constata el primer Observatorio Fundación Unicaja de las Letras que, no obstante, radiografía un cambio de tendencia en esa tradición literaria con el 'boom' de la novela y la pujanza de autores de la provincia que mantienen viva la narrativa con denominación de origen. Esa es una de las conclusiones de el informe 2025 presentado este lunes en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, donde también ha señalado las fortalezas de Andalucía en este sector durante la última década, en el que destaca por la abundante producción literaria en todos sus géneros, la influencia de sus autores y la amplia red de instituciones culturales, aunque también por un déficit de lectura.

«La tradición en Málaga es la poesía porque es la más numerosa en texto con respecto a otros géneros, pero como explica Antonio Soler en el informe, hubo un momento en que las novelas se revitalizaron y se han consagrado en las últimas décadas a la par de la poesía», ha explicado este martes el catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Málaga, Enrique Baena, director de este estudio, que hace un repaso por autores destacados de los diferentes ámbitos literarios de toda Andalucía, en función tanto de su notoriedad como prestigio. Una nómina que en esa novela pujante parte de los precedentes de Juan Madrid, Pedro Molina Temboury o José Luis Romero Peche hasta llegar a Miguel Ángel Oeste o Javier Castillo, que precisamente este miércoles presenta su nueva novela en Málaga, 'El susurro del fuego'.

«En la heterogeneidad de la literatura andaluza se instala el 'boom' porque hemos exportado el mestizaje y también lo hemos importado» Enrique Baena Director del Informe 2025 del Observatorio Fundación Unicaja de las Letras

Por su parte, en el ámbito teatral, el Observatorio dedica un amplio espacio a situar el legado del cordobés afincado en Málaga Miguel Romero Esteo por lo que supuso de puente entre la tradición tartésica y la dramaturgia contemporánea a través de sus personajes y obras. A la vez que expone la pujanza de la producción de teatro independiente tiempo atrás, aunque a nivel autoría expone que «todavía falta un corpus en Málaga». «No digo que no los haya, sino que se necesita un mayor desarrollo para el conocimiento», ha sentenciado Enrique Baena.

La diversidad en común

Precisamente, los escritores representan una de las grandes fortalezas de las letras en la comunidad autónoma en todos los ámbitos -poesía, narrativa, teatro-, aunque buscar una 'novela andaluza' o 'poesía andaluza' es misión más que imposible ya que lo único en común, además del origen o la adopción, es la diversidad. Amén de un «mestizaje» continuo, que Baena ha ilustrado con el viaje de la lengua a América siglos atrás y el regreso el siglo pasado de los escritores bajo el paraguas del realismo mágico iberoamericano que encontraron perfectamente acomodo e integración entre nosotros. «En la heterogeneidad de la literatura andaluza se instala el 'boom' porque hemos exportado el mestizaje y también lo hemos importado», ha asegurado el director del informe.

En el apartado de conclusiones, el Observatorio Fundación Unicaja de las Letras también constata la influencia y «abundancia de autoras» en el panorama actual que también tiene que ver con el «deseo de autoría y escritura inmensa de nuestras letras ya que en 2024 hubo 12.000 textos escritos relacionados con la literatura». Una actividad que no solo revela la alta producción, sino que también conforma nuestra manera de pensar. «El sentimiento andaluz universal no se produce sin más, sino que la literatura ayuda a que la persona sienta un horizonte amplio y no pequeño», ha explicado Enrique Baena, que al hilo de esta idea ha expresado también uno de las cuentas pendientes de las letras andaluzas al pedir que «se amplíen los espacios de lectura».

El Observatorio Fundación Unicaja de las Letras publicará su informe de forma bienal para diagnosticar la situación de este sector de la mano de especialistas, críticos y escritores

«La gente quiere leer y se debería potenciar porque hay autores e instituciones, pero también un corte con la población y es un problema», ha lamentado Enrique Baena que ha afirmado que, pese a la presencia de los clubes y talleres literarios, se necesita más promoción de los libros y la lectura. No son los únicos apuntes del debe del sector literario. «Todavía se dan dependencias exteriores, desconocimiento de las propias realidades o voluntarismo en tantas iniciativas sin el reconocimiento adecuado, como también promociones literarias que no logran proyectarse adecuadamente», asegura en sus conclusiones el catedrático Enrique Baena, que ha dirigido un equipo redactor formado por los escritores Antonio Soler, Rosa Romojaro y Juan José Télléz, y los profesores Jesús Baena, Francisco Estévez, Francisco Morales Lomas y Cristian Troisi.

La creación del Observatorio Fundación Unicaja de las Letras ha sido presentado por el director de Actividades Culturales de la entidad, José María Luna, que ha explicado que este informe se publicará con carácter bienal para diagnosticar la situación de este sector de la mano de especialistas, críticos y escritores. Esta herramienta se ha concebido con la misión de analizar el sector productivo de la literatura andaluza, desde la creación y sus autores más señalados, la presencia de la literatura en los programas educativos, pasando por su relación con las esferas pública y privada, las instituciones que la promueven o el tejido editorial de la región.