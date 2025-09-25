Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de un paseíllo en La Malagueta, durante la última feria de agosto. pacurrón

Así es el nuevo pliego para gestionar La Malagueta: sin precio fijo para las entradas sueltas y se reduce un festejo

Toros. ·

La Diputación aprueba las condiciones para la gestión de la plaza de Málaga durante cinco años sin opción de prórroga, se valorarán los descuentos a los abonados y se exige a los aspirantes el haber gestionado durante los últimos tres años al menos tres plazas de primera o segunda categoría

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:02

La Diputación de Málaga, como propietaria del coso, ha aprobado este jueves (con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del PSOE ... y el voto en contra de Con Málaga) el pliego para la gestión taurina de la plaza de toros de La Malagueta una vez que hace unas semanas, como adelantó SUR, comunicara a la actual empresa, Lances de Futuro que encabeza José María Garzón, que no le iba a conceder la prórroga de un año una vez que concluyera el actual contrato. Con la luz verde dada en el pleno ordinario de septiembre se pone en marcha el procedimiento administrativo que llevará, si no hay recursos, a que antes de final de año se pueda conocer al nuevo gestor de La Malagueta.

