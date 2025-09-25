Así es el nuevo pliego para gestionar La Malagueta: sin precio fijo para las entradas sueltas y se reduce un festejo

La Diputación de Málaga, como propietaria del coso, ha aprobado este jueves (con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del PSOE ... y el voto en contra de Con Málaga) el pliego para la gestión taurina de la plaza de toros de La Malagueta una vez que hace unas semanas, como adelantó SUR, comunicara a la actual empresa, Lances de Futuro que encabeza José María Garzón, que no le iba a conceder la prórroga de un año una vez que concluyera el actual contrato. Con la luz verde dada en el pleno ordinario de septiembre se pone en marcha el procedimiento administrativo que llevará, si no hay recursos, a que antes de final de año se pueda conocer al nuevo gestor de La Malagueta.

La principal novedad del nuevo pliego es la liberación del precio de las entradas sueltas que ya no tendrán un precio fijo, sino que será determinado libremente por el empresario según el tipo de festejo, según se recoge en el pliego de prescripciones técnicas. Con este sistema, que sigue el modelo implantado en plazas como Las Ventas de Madrid, una misma localidad no valdrá igual para una corrida de toros donde actúen, por ejemplo, tres espadas emergentes que otro donde estén anunciadas las primeras figuras del escalafón.

Con la liberación del precio de las entradas se va a permitir asumir la subida de los costes con respecto al anterior contrato, que se incrementan en un 30%, según explicaron fuentes consultadas. Cabe recordar que uno de los argumentos esgrimidos por la Diputación para no dar la prórroga a Garzón fue un informe -que ha servido de base para elaborar el nuevo pliego- donde se recogía que había un «desequilibrio» económico-financiero ya que la mayoría de los costes de organización se habían incrementado respecto a 2021, año donde se elaboró el pliego actualmente en vigor.

El nuevo pliego mantiene el canon cero para el adjudicatario y establece la celebración de un mínimo de ocho festejos mayores durante el año, repartidos en una corrida de toros, la Picassiana, a celebrar el Sábado Santo, y el resto durante la feria de agosto: cinco corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores. Este número obligatorio de espectáculos supone uno menos que los celebrados este año, cuando han tendido lugar nueve entre Semana Santa y agosto.

Asimismo, se establece que el concesionario tiene la potestad de organizar otros festejos taurinos fuera de los obligados «siempre que lo comunique con un mes de antelación, al menos, y lo autorice la Diputación».

Abonados

Con el objetivo de cuidar y aumentar el número de abonados (la última cifra es de 2.116, según se recoge en la documentación consultada por este periódico) a la hora de valorar las ofertas en la mesa de contratación se puntuará como criterio objetivo los porcentajes de descuento del abono, que deberá ser como mínimo de un 20%. Con ello, según explicaron las fuentes, se pretende que la subida de los costes no afecte al abonado.

Asimismo, se puntuará la reducción de los abonos para jóvenes, desempleados y jubilados. La bajada mínima deberá ser de un 50% y podrá llegar hasta un 80%, lo que haría que fueran incluso más baratos que a día de hoy. Asimismo, se incrementa el número de abonos hasta los 300 para cada una de estas categorías.

También se puntuará toda la estrategia de organización de la feria, la presentación de un proyecto en torno al 150 aniversario de la plaza de La Malagueta -que se conmemora en 2026-, mejoras en la Corrida Picassiana y un Plan estratégico de Comunicación.

El plazo de duración de la adjudicación será de cinco años y no habrá posibilidad de prórroga. Asimismo, se obligar al empresario a entregar a la Diputación 3.000 entradas en sombra y sol y sombra para los festejos de la feria taurina -son las localidades que se reparten entre los pueblos de la provincia-, a las que hay que sumar las 269 entradas institucionales para la Diputación, la Junta y el Ayuntamiento de la capital.

Para poder optar al concurso, los aspirantes deberán acreditar que han gestionado en cada uno de los tres últimos años al menos tres plazas de primera o segunda categoría con un mínimo de quince corridas de toros o rejoneo en cada uno de esos años, según se establece en el pliego.

Escuela Taurina y comisión para aprobar los carteles

En lo que respecta a la Escuela Taurina Provincial, el pliego establece que el empresario deberá ceder 25 erales para clases prácticas en la provincia -son cinco más que hasta ahora- y 60 vacas vírgenes -20 más que ahora- para la formación de los alumnos. Asimismo, deberá colaborar en la organización del Certamen Internacional de Escuelas Taurina 'La Malagueta' e incluir al ganador en la novillada picada del siguiente año.

Asimismo, en el pliego se establece que la composición y diseño de los carteles deberá ser aprobada por una comisión de expertos que la compondrá el presidente de la Diputación o la persona en la que delegue, un representante de la Diputación, un representante de los medios de la comunicación taurinos de la provincia, un representante de algún colectivo taurino de la provincia y una persona de reconocido prestigio dentro del mundo del toro.