La Noche en Blanco de Málaga de 2026 ya tiene fecha

Málaga volverá a desvelarse por la cultura en 2026. El Ayuntamiento ha anunciado este miércoles la fecha de la Noche en Blanco del próximo año, ... que supondrá la edición número diecisiete de esta gran cita cultural.

Se celebrará el próximo 16 de mayo, y la temática elegida es 'Málaga, el futuro se escribe con música', que aúna optimismo, emoción, proyección y creatividad. La música como motor de ciudad y como partitura para escribir el futuro de una comunidad; la música como compañera inseparable de cada vida, desde el origen de la humanidad; y la música como lenguaje universal que facilita la cohesión social y la participación ciudadana, ya que no entiende de idiomas ni de fronteras.

En la edición de este año, celebrada el pasado mes de mayo, participaron 213.789 visitantes en las distintas actividades programadas. De esta cifra, fueron las acciones desarrolladas en la calle las que tuvieron una participación mayor con 74. 672 asistentes. El Área de Cultura y Patrimonio Histórico hizo un homenaje al artista Rafael Pérez Estrada en distintas actividades como la Inmersión 'Pérezestradiana', en el Archivo Municipal, 'La Ley ascendente de la Poesía' y 'Las Sombras de Pérez Estrada' en Calle Larios, o el Punto de Información, que se transformó en una Fábrica de Nubes, al inicio de esa misma calle.